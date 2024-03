Balatro, неймовірно успішна roguelike карткова гра, яка розійшлась накладом у 500 тисяч копій за 10 днів, вийде на смартфонах. Про це пише The Verge.

Про це розповів у серії питань та відповідей на Reddit розповів розробник гри LocalThunk. Дата релізу на Android та iOS поки не повідомляється, але розробник також розповів, що працює над оновленнями балансу, і новими джокерами.

Comment

byu/averysillyman from discussion

inbalatro