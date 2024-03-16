Balatro, неймовірно успішна roguelike карткова гра, яка розійшлась накладом у 500 тисяч копій за 10 днів, вийде на смартфонах. Про це пише The Verge.

Про це розповів у серії питань та відповідей на Reddit розповів розробник гри LocalThunk. Дата релізу на Android та iOS поки не повідомляється, але розробник також розповів, що працює над оновленнями балансу, і новими джокерами.

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byu/averysillyman from discussion

inbalatro

Водночас видавець Playstack також розповів, що зараз вони розглядають варіанти випуску мерчу по грі, у тому числі фізичну колоду карт.

У Balatro гравцям потрібно поєднувати покерні комбінації з унікальними джокерами й створювати різноманітні синергії та колоди. Щоб перемогти, потрібно заробити достатньо фішок, щоб побити хитрі блайнди, відкрити приховані бонусні руки й колоди.