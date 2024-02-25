У будь-якому разі не купуйте цю гру. Навіть не наближайтеся до Balatro. Ідею об’єднати покер та roguelike її автору підказав сам Диявол. Це не гра – це справжня чорна діра, яка поглине увесь ваш вільний час, весь час відведений на сон та забажає добавки.

Гра Balatro Жанр карткова гра, roguelike Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Мови англійська Розробник LocalThunk Видавець Playstack Посилання

playbalatro.com

Джокерів мало не буває!

Беремо стандартну покерну колоду з 52 карт, додаємо бонусні карти, ще бонусні карти, знову бонусні карти. Карти, які змінюють значення та цінність інших карт; джокерів, які впливають на кількість виграних жетонів; карти які впливають на джокерів; джокери які впливають на правила покеру та розклади, карти таро, які додають трохи магії; карти планет, які збільшують цінність розкладів; ваучери які впливають на глобальні правила і таке інше.

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Щоб ви розуміли, крім 52 карт у колоді, які можуть бути не зовсім звичних кольорів, з повторами тощо (52 це не догма, під час гри кількість карт буде зростати) у Balatro є 150 (!!!) різних джокерів (одночасно ви можете використовувати 5-7 штук); 22 карти Таро; 12 карт планет; 18 спектральних карт; 32 ваучери; 15 різних колод з власними бонусами; 32 бустер пака, які можна купувати і відкривати під час гри; 24 тегі, які ускладнюють гру; 30 різних анте, які обмежують гравця; 5 редакцій кожної карти; 4 типи печаток, які можна накласти на будь-яку карту; 8 типів магічних покращень карт. Але звісно, усі ці бонуси, особливо рідкісних джокерів, треба спочатку відкрити.

Покер-RPG

Roguelike-складова Balatro – це майже традиційні Dungeon Crawl «забіги». Але замість підземель, населених монстрами, ви маєте послідовно пройти 8 анте, обов’язкових покерних ставок, які поступово збільшуються. Кожне анте – це три гри, у кожній з яких ви маєте набрати задану кількість фішок. Фінальна гра кожного анте має суттєві обмеження для гравця, наприклад, можна зіграти лише одну руку, або лише один тип розкладу, або частина карт не приносить балів тощо.

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Як модифікувати колоду та набір джокерів, які бустера та карти купувати залежить від вас. У Balatro треба будувати власну стратегію на кожен «забіг», бо кількість варіантів та карт тут просто шалена, тому кожна наступна партія не схожа на попередню. Часом треба орієнтуватися на найбільш «прокачану» руку, часом на вплив джокерів, часом на синергію джокерів на карти Таро, розкладів чи окремих карт. Ну і звісно, це ж покер, тож елемент випадковості ніхто не скасовував.

Скажімо наркотикам «Ні»!

Balatro дуже підступна гра. Вона наче б то і проста, але складна та цікава, анте граються досить швидко, тож стара як світ мантра «Ще один розклад – та спати!» працює тут ідеально. Один розклад перетікає в інший, третій, і ось ви вже розпочинаєте новий «забіг» з новою колодою, а за вікном вже починає світати.

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Balatro вийшла на усіх головних платформах, і хоча здається карткова гра більше підходить для Nintendo Switch, на Steam вона теж продемонструвала дуже непогані результати. 34 367 гравець одночасно в онлайн через чотири дні після релізу, Steam-рейтинг 98/100 на основі 3 700 відгуків. І хоча SteamDB ставить Balatro на третє місце у переліку кращих релізів Steam за рейтингом гравців, сайт використовує власний алгоритм, а за чистими оцінками станом на зараз Balatro – гра 2024 року з найвищим Steam-рейтингом.

Тож, якщо ви любите карткові ігри, покер, roguelike у будь-яких комбінаціях, Balatro – це те, що сам диявол прописав. Ціна втечі від реальності – 292 грн у Steam.