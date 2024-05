16 травня на ПК вийшла Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT та зібрала 77 тисяч гравців у Steam, випередивши God Of War та The Last of Us.

Зараз у гру грають 40,379 тис. користувачів. На першому місці все ще залишається Helldivers 2 із показником у 458,709 тис. гравців.

Ghost of Tsushima – це пригодницька гра від студії Sucker Punch Productions, яку випустила Sony. Вона розповідає історію про Джина Саккая, останнього самурая, який залишився на окупованому монголами острові Цушимі.

Розробники гри надихалися фільмами легендарного режисера Акіри Куросави – та це помітно. Проєкт отримав нагороду “Краща гра PlayStation 2020”, випередивши The Last of Us Part 2.

Також нагадаємо, що режисер фільмів Джон Уік Чад Стахельскі повідомляв, що працює над екранізацією Ghost of Tsushima. Режисер планує працювати лише з акторами-японцями та знімати фільм оригінально японською мовою.