На Steam з’явилася сторінка Project Hover – першої гри від української аутсорс-студії Ulysses Graphics. Вона вийде у дочасному доступі, проте дата релізу поки що невідома.

Напередодні в Ulysses Graphics також опублікували відео з ігроладом гри.

Project Hover це – антигравітаційна аркадна гоночна гра з мультиплеєром і одиночною кампанією, у якій кожен гравець зможе як втратити свій ховер, так і виграти ховер іншого гравця у режимі Full Loot PvP.

На Steam з'явилася сторінка української гри Project Hover
Project Hover
На Steam з'явилася сторінка української гри Project Hover
На Steam з'явилася сторінка української гри Project Hover
На Steam з'явилася сторінка української гри Project Hover
На Steam з'явилася сторінка української гри Project Hover

Розробники розповідають, що планують закінчити гру протягом 6-9 місяців після випуску у дочасному доступі. Протягом цього часу Ulysses Graphics хочуть додати 9 хуверів, 3 треки, багатокористувацькі кастомні режими з основними функціями ігрового процесу та одиночну гру з ботами та прогресом.