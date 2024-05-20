На Steam з’явилася сторінка Project Hover – першої гри від української аутсорс-студії Ulysses Graphics. Вона вийде у дочасному доступі, проте дата релізу поки що невідома.

Напередодні в Ulysses Graphics також опублікували відео з ігроладом гри.

Project Hover це – антигравітаційна аркадна гоночна гра з мультиплеєром і одиночною кампанією, у якій кожен гравець зможе як втратити свій ховер, так і виграти ховер іншого гравця у режимі Full Loot PvP.

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Розробники розповідають, що планують закінчити гру протягом 6-9 місяців після випуску у дочасному доступі. Протягом цього часу Ulysses Graphics хочуть додати 9 хуверів, 3 треки, багатокористувацькі кастомні режими з основними функціями ігрового процесу та одиночну гру з ботами та прогресом.