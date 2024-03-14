Після виходу стандартних моделей Volkswagen ID.3 та Volkswagen ID.7 Tourer, фанати чогось більш «гарячого» дочекались їх більш потужних й спортивних GTX-версій.

Новинка Volkswagen ID.3 GTX намагається втілити ідею «хот-хетча», але тепер вже у вигляді електромобіля: змінені бампери та збільшені колісні диски формують динамічну зовнішність, салон прикрашено червоними вставками та спортивними сидіннями. Крім того, електромобіль Volkswagen ID.3 GTX отримав більш жорсткі стабілізатори поперечної стійкості та гостре «прогресивне» кермо.

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Проте головне в моделі Volkswagen ID.3 GTX – звісно, збільшена потужність! Електродвигун АРР550 віддає на задні колеса 210 кВт або 286 «коней» та 545 Нм, чого вистачає для прискорення Volkswagen ID.3 GTX в межах 0-100 за 6,0 секунд та досягнення 180 км/год максимальної швидкості. Також передбачена версія Volkswagen ID.3 GTX Performance, що має збільшену потужність – вже 240 кВт або 326 «коней». Прискорення 0-100 км/год тепер вкладається у 5,6 секунди, а максимальна швидкість може сягати 200 км/год.

Обидві версії Volkswagen ID.3 GTX мають ідентичний акумулятор ємністю 79 кВт⋅год., чого має вистачати на запас ходу до 600 км. Натомість універсал Volkswagen ID.7 GTX Tourer має ще більший акумулятор – аж 86 кВт⋅год. ємності. Проте наразі його запас ходу не названий, як і динаміка прискорення. Але електричний універсал Volkswagen ID.7 GTX Tourer все одно може здивувати – адже він пропонує повний привод!

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Нове втілення системи 4MOTION передбачає два електромотори: позаду встановлено вже відомий мотор АРР550, попереду додано мотор AKA150. Сумарна потужність двох електромоторів сягає 250 кВт або 340 «коней», а максимальна швидкість Volkswagen ID.7 GTX Tourer дорівнює 180 км/год.

Крім того, електричний універсал Volkswagen ID.7 GTX Tourer може запропонувати 20-дюймові колісні диски, панорамний дах з склом PDLC (може затемнюватись при пропусканні електричного струму), підвіску DCC з можливостями налаштування, підтримку ChatGPT тощо.

Продаж новинок в Європі стартує вже цієї весни, ціни будуть оголошені ближче до початку продажів.