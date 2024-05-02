Амбітні плани компанії Tesla з виробництва нижньої частини кузова своїх автомобілів єдиним цілим – процес, відомий як гігакастинг, – були призупинені, повідомляє The Verge. Це ще одна ознака того, що компанія намагається адаптуватися до падіння продажів і скорочення прибутків.
Зазвичай автовиробники збирають кузов із сотень окремих деталей. Але Tesla була лідером у використанні величезних пресів для лиття під тиском великих секцій, щоб у підсумку виготовити весь кузов як єдине ціле. Мета полягала в тому, щоб спростити процес і водночас знизити витрати на його виробництво.
Але зараз компанія, як повідомляється, дотримується виробничого процесу, який вона використовує для свого кросовера Model Y і автомобілів Cybertruck, в якому кузов збирається з трьох частин: двох гігакастових передніх і задніх секцій, а також середньої секції з алюмінію і сталі, де зберігається батарея.
Ілон Маск попереджав раніше про уповільнення продажів на тлі конкуренції в США і Китаї. Відтоді компанія звільнила понад 10 відсотків своєї глобальної робочої сили та втратила кількох топ-менеджерів.
Багато надій покладалося на майбутній доступний електромобіль компанії, так звану “Модель 2” вартістю 25 000 доларів. Але минулого місяця Маск скасував проєкт, вважаючи за краще вкласти ресурси компанії в повністю автономне роботаксі.
У своєму звіті за перший квартал Tesla заявила, що її моделі наступного покоління “використовуватимуть аспекти платформи наступного покоління, а також аспекти наших поточних платформ і зможуть вироблятися на тих же виробничих лініях, що і наша поточна лінійка автомобілів”.
Коли Маска запитали про інновації гігакастингу Tesla та як це пов’язано з планами щодо більш доступних електромобілів, і чи не турбує його, що цей процес буде скопійований його китайськими конкурентами, бізнесмен повідомив, що насправді його компанія не фокусується на автомобілях.
“Про нас слід думати як про робототехнічну компанію зі штучним інтелектом, – сказав Маск. – Якщо ви оцінюєте Tesla як автомобільну компанію…це просто неправильний підхід”.
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