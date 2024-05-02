Амбітні плани компанії Tesla з виробництва нижньої частини кузова своїх автомобілів єдиним цілим – процес, відомий як гігакастинг, – були призупинені, повідомляє The Verge. Це ще одна ознака того, що компанія намагається адаптуватися до падіння продажів і скорочення прибутків.

Зазвичай автовиробники збирають кузов із сотень окремих деталей. Але Tesla була лідером у використанні величезних пресів для лиття під тиском великих секцій, щоб у підсумку виготовити весь кузов як єдине ціле. Мета полягала в тому, щоб спростити процес і водночас знизити витрати на його виробництво.

Але зараз компанія, як повідомляється, дотримується виробничого процесу, який вона використовує для свого кросовера Model Y і автомобілів Cybertruck, в якому кузов збирається з трьох частин: двох гігакастових передніх і задніх секцій, а також середньої секції з алюмінію і сталі, де зберігається батарея.

Ілон Маск попереджав раніше про уповільнення продажів на тлі конкуренції в США і Китаї. Відтоді компанія звільнила понад 10 відсотків своєї глобальної робочої сили та втратила кількох топ-менеджерів.

Багато надій покладалося на майбутній доступний електромобіль компанії, так звану “Модель 2” вартістю 25 000 доларів. Але минулого місяця Маск скасував проєкт, вважаючи за краще вкласти ресурси компанії в повністю автономне роботаксі.

У своєму звіті за перший квартал Tesla заявила, що її моделі наступного покоління “використовуватимуть аспекти платформи наступного покоління, а також аспекти наших поточних платформ і зможуть вироблятися на тих же виробничих лініях, що і наша поточна лінійка автомобілів”.

Коли Маска запитали про інновації гігакастингу Tesla та як це пов’язано з планами щодо більш доступних електромобілів, і чи не турбує його, що цей процес буде скопійований його китайськими конкурентами, бізнесмен повідомив, що насправді його компанія не фокусується на автомобілях.