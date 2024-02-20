Європейський ринок дуже полюбляє універсали, європейський ринок звертає увагу на електромобілі. Якщо поєднати одне з одним, то отримаємо електричний універсал Volkswagen ID.7 Tourer, що доповнює лінійку моделі Volkswagen ID.7!

Зміни в дизайні Volkswagen ID.7 Tourer очікувані: видовжений дах, аналогічно видовжена срібляста лінія-арка, чорні рейлінги тощо. Варто відзначити, що виробник заявляє для універсала Volkswagen ID.7 Tourer одразу доволі високу комплектацію PRO, яка містить привабливі 19-дюймові колісні диски та ті самі рейлінги – все це впливає на візуальне сприйняття новинки.

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Габарити універсалу Volkswagen ID.7 Tourer, аналогічно до Volkswagen ID.7, вийшли чималі – маємо 4,96-метрову довжину та 2,97-метрову колісну базу. Технічна частина новинки Volkswagen ID.7 Tourer теж аналогічна вже відомому електромобілю Volkswagen ID.7: один електромотор (210 кВт або 286 к.с.) та задній привод, два акумулятори на вибір покупця (77 або 86 кВт-год.), запас ходу – до 685 км максимум. У майбутньому можна очікувати появу двомоторних версій з повним приводом.

Як мінімум, попереду салон новинки Volkswagen ID.7 Tourer ідентичний моделі ID.7: можна побачити 15-дюймовий дисплей, мініатюрний екран цифрових приладів, велику центральну консоль з нішами. Вже у стандартній комплектації заявлений проекційний HUD-дисплей та клімат-контроль, також обіцяно впровадження голосового помічника IDA на основі штучного інтелекту ChatGPT.

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Всі відмінності Volkswagen ID.7 Tourer зібрані позаду. Наприклад, більше місця для задніх пасажирів та панорамний дах з технологією рідких кристалів PDLC, що дозволяє «затемнювати» скло даху при пропусканні крізь нього електричного струму. Ну й нарешті – варто відзначити величезний багажник об’ємом 605-1714 літрів залежно від складання сидінь та рівня завантаження.

Ось такий він, новий універсал Volkswagen ID.7 Tourer: місткий, просторий, електричний. Схоже, це саме те, чого бажають чимало європейських покупців.