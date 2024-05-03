Так-так, це справжній автомобіль мрії – адже це великий 12-циліндровий суперкар Ferrari: справжня класика у новому втіленні.

Лише погляньте на цей видовжений капот та коротку капсулу даху, на розширені колісні арки та подвійні ліхтарі – приваблива класика у вигляді 4,73-метрового купе Ferrari 12Cilindri. Подив викликає лише темна вставка поміж фар, окреслені прямими лініями, але ж це теж класика – відсилка до Ferrari 365 Daytona.

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А ще місце класиці знайшлося під капотом: вже з назви зрозуміло, що автомобіль Ferrari 12Cilindri оснащено 12-циліндровим двигуном – причому без будь-яких турбін або гібридів! Атмосферний 6,5-літровий V12 видає 830 к.с. та 678 Нм й у піку може досягати 9500 обертів на хвилину.

Далі починається суперсучасне техно: вся потужність спрямовується на 8-ступеневу роботизовану коробку DCT та до задніх коліс. До речі, останні оснащені механізмом керування 4WS та можуть повертатись у проти-фазі до передніх. Крім того, передбачена система проковзування коліс SSC 8.0 та активна аеродинаміка з двома режимами налаштування, а розподіл ваги (1,56 т для купе) становить близько 48/52 між передніми/задніми колесами.

Результат нового купе Ferrari 12Cilindri виправдовує очікування: прискорення 0-100 км/год. за 2,9 секунди та 340 км/год. максимальної швидкості. Й нехай сучасні електрокари демонструють кращу динаміку, але навряд зможуть запропонувати стільки ж емоцій. Які транслюються на людей всередині Ferrari 12Cilindri через дивовижний салон із двома окремими кокпітами.

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Продажі автомобіля Ferrari 12Cilindri стартують вже незабаром, орієнтовна вартість – від 400 тисяч євро. Одночасно з купе також було представлено й відкритий варіант Ferrari 12Cilindri Spider – такий автомобіль коштуватиме приблизно на 10% дорожче.