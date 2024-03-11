Американські технологічні та медійні титани обговорювали можливість купівлі TikTok, якщо ByteDance погодиться на продаж. Серед них – колишній гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, Боббі Котік висловив зацікавленість до цього виконавчому директору ByteDance Чжану Іміну. Також колишній гендиректор Activision Blizzard шукає можливих партнерів для потенційної угоди.

Приміром, за вечерею на заході Allen & Co. він запропонував ідею партнерства для купівлі TikTok за столом, де сидів гендиректор OpenAI Сем Альтман.

Видання зауважує, що OpenAI міг би використовувати TikTok для навчання своїх ШІ-моделей, якби такий партнер, як Котік, зміг зібрати капітал для придбання.

Як відомо, недавно група американських законодавців представила законопроєкт, який в разі ухвалення змусить китайський інтернет-концерн ByteDance продати TikTok або призведе до його заборони в США.

Після цього TikTok спробувала заручитися підтримкою американських користувачів та запропонувала американцям дзвонити до Конгресу через можливу заборону у США.