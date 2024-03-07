Група американських законодавців представила законопроєкт, який в разі ухвалення змусить китайський інтернет-концерн ByteDance продати TikTok – свою найціннішу власність – або ж призведе до його заборони в США. Про це пише The Register.

Документ має назву «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками». Серед іншого, він забороняє доступ до магазинів додатків та послуг вебхостингу в США для додатків, що контролюються організаціями, які вважаються контрольованими «іноземними противниками».

TikTok може багато втратити, якщо законопроєкт стане законом. На сьогодні додаток має 170 млн американських користувачів.

Проєкт передбачає, що на порушників – у цьому випадку на ByteDance – можуть бути накладені штрафні санкції в розмірі до $5 000 за кожного користувача.

Хоча законодавці, здається, націлилися саме на TikTok, законопроєкт також передбачає можливість для президента США визначати інші соціальні мережі, контрольовані «іноземними противниками», як такі, що становлять загрозу національній безпеці. Ці додатки теж можуть зіткнутися з тими ж заходами, якщо вони мають понад мільйон активних користувачів на рік.

У Спеціальному комітеті Палати представників у справах Комуністичної партії Китаю пояснюють, що ці зусилля не є цензурою, а радше поштовхом до відмови від інвестицій.

«Цей законопроєкт не є забороною, і він не зовсім про TikTok. Це вибір. Ми благаємо ByteDance продати TikTok, щоб американські користувачі могли насолоджуватися їхніми танцювальними відео, їхньою поганою озвучкою і всім іншим, що пов’язано з TikTok», – стверджує член комітету Раджа Крішнамурті (Raja Krishnamoorthi).

Занепокоєння комітету полягає в тому, що Комуністична партія Китаю глибоко втручається у внутрішню роботу ByteDance, оскільки в Китаї не існує такого поняття, як приватна компанія.

«Відповідно до структури власності ByteDance, китайський уряд має можливість маніпулювати алгоритмом TikTok, стежити за його користувачами і проводити операції впливу, які непомітно наповнюють сторінки рекомендацій американців», – пояснив голова комітету Майк Галлахер.

Він порівняв, що дозволити структурі на кшталт TikTok стати домінуючим медіа-гравцем у США – це все одно, що дозволити КДБ купити The New York Times та інші провідні американські ЗМІ.

«Для тих, хто не розуміє довгострокової мети цього закону, Китай будує складну мовну модель для впливу на США», — стверджує член комітету Кет Каммак (Kat Cammack).

TikTok пережив чимало спроб придушити його вплив і поширення в Сполучених Штатах – від заборон в університетах до окремих штатів і не тільки.

Заборони відбувалися і за кордоном. Минулого року співробітникам BBC сказали видалити його зі своїх корпоративних пристроїв, також додаток був заборонений на урядових пристроях у Великій Британії. Навіть Тайвань вилучив додаток з урядових ресурсів.

У цьому раунді законопроєкт підтримав Білий дім – цікавий крок, враховуючи, що президент Джо Байден використовує його у своїй передвиборчій кампанії.

Китай, очевидно, матиме свою думку щодо будь-якого майбутнього законодавства. Газета South China Morning Post повідомила, що Пекін заблокує продаж. TikTok на платформі X також прокоментував законодавчу ініціативу: