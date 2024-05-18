Компанія Ajax Systems презентує навчальну ініціативу Ajax Next для підтримки й розвитку інженерної освіти в Україні. Проєкт спрямований на те, щоб створювати можливості для обміну досвідом між експертами індустрії, викладачами та майбутніми спеціалістами в галузі індустріально-промислової інженерії.

“У співпраці з провідними закладами освіти та партнерами, компанія ініціюватиме навчальні активності: інтернатури, профільні івенти, факультативні курси тощо. Для засвоєння практичних навичок та старту кар’єри в молодих технічних спеціалістів, на базі закладів вищої освіти облаштовуватимуть лабораторії та допомагатимуть з необхідним матеріальним забезпеченням”, – йдеться в повідомленні компанії.

Ініціатива спонукала до створення нового слогану HR-бренду компанії – Engineer your career, що має мотивувати спеціалістів винаходити свій власний кар’єрний шлях в Україні.

Завдяки новій ініціативі студенти зможуть отримати практичний досвід від менторів компанії, вирішити реальні робочі кейси у спільноті однодумців та потрапити на стажування чи отримати першу роботу в продуктовій компанії.

Запуск Ajax Next приурочено до випуску студентів з інтернатури за спеціальністю Mechanical Engineering. Компанія обладнала приладобудівний факультет на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідними інструментами та обладнанням.

Протягом програми студенти вивчали принципи проєктування конструкцій, матеріалознавство, технології обробки матеріалів, методи прототипування тощо. Ментори допомагали з роботою над власними проєктами та вдосконаленням практичних навичок.

Інтернатура завершується 21 травня. За умови успішного проходження співбесід, учасники можуть працевлаштуватися до компанії.

Долучитися до інтернатур мають змогу студенти 2-го та старших курсів. Відбір до груп відбувається за трьома критеріями: академічна успішність, власні проєкти та мотивація.

“Ajax Systems активно співпрацює з навчальними закладами України: Київським Політехнічним Інститутом імені Ігоря Сікорського, Національним авіаційним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним університетом “Львівська політехніка”, – сказано в повідомленні.

Перелік установ поступово розширюватиметься, щоб якомога більша кількість людей мала доступ до освітніх можливостей.