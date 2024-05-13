ПК-версія Ghost of Tsushima Director’s Cut – недоступна у країнах, в яких немає PlayStation Network. Тому Steam та інші магазини повертають гроші покупцям. Про це пише EuroGamer.

Напередодні Sony у 177 країнах зняла з продажу Helldiver 2, після того, як для логіну у гру почав бути необхідний PlayStation Network.

Реліз гри відбудеться 16 травня, й чимало користувачів вже передзамовили її. Однак тепер магазини починають повертати гроші користувачам із цих 177 країн.

Поки офіційних заяв від Sony, Steam чи розробників зі студії Sucker Punch щодо обмеження гри у певних країнах не було.

Нагадаємо, що раніше Sony повідомила, що Ghost of Tsushima стане першою грою PlayStation на ПК, яка отримає підтримку трофеїв.