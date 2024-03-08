TikTok намагається заручитися підтримкою американських користувачів у момент, коли соцмережа може потрапити під заборону у США. Про це пише The Verge.

Місцеві користувачі відеоплатформи почали отримувати від TikTok push-сповіщення щодо потенційної заборони сервісу з боку Конгресу. Це, на думку TikTok, «позбавить 170 млн американців їхнього конституційного права на вільне вираження поглядів».

У повідомленнях також сказано, що заборона сервісу в США «завдасть шкоди мільйонам підприємств, знищить засоби до існування незліченної кількості творців по всій країні і позбавить митців аудиторії».

Із-поміж іншого у push-сповіщеннях є заклик телефонувати конгресменам щодо можливої заборони TikTok. Сервіс пише, що користувачам варто робити такі дзвінки, щоб «дати Конгресу знати, що TikTok означає» для них та сказати не підтримувати відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, що група американських законодавців представила законопроєкт, який в разі ухвалення змусить китайський інтернет-концерн ByteDance продати TikTok або призведе до його заборони в США.

Документ має назву «Закон про захист американців від програм, які контролюються іноземними противниками».