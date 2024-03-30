Тест-драйв електромобіля Citroen e-C4: головні питання та відповіді

Першим тест-драйвом цього року став крос-седан Citroen C4 Х – й ось «подвійний шеврон» знову перший! Адже, якщо я не помиляюсь, то це перший український тест-драйв електромобіля Citroen e-C4 зі 156-сильним двигуном та 54-кіловат-годинним акумулятором. Важливі уточнення про техніку, оскільки такий електромобіль Citroen e-C4 відкриває майбутнє не лише для себе, але й для інших споріднених моделей на українському ринку: тобто, знову перший? Формуємо головні питання до Citroen e-C4 та шукаємо відповіді на ці питання. Отже…

Дизайн: які особливості кузову «хетчбек» взагалі та електромобілю зокрема?

Не просто хетчбек, а крос-хетчбек! Нове покоління моделі Citroen C4 у всіх своїх проявах експлуатує тему кросовера й електромобіль Citroen e-C4 тут не виключення. До чималого капоту та динамічного нахилу заднього скла ще додамо збільшений кліренс та багато пластикових захисних накладок. Крім того, саме у випадку електромобіля додамо ще пару-трійку деталей: це стилізована літера «е» та 18-дюймові колісні диски – скільки вже бачив різноманітних версій Citroen C4, а ось такі диски CAMELIA побачив вперше.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Загальний дизайн моделі Citroen C4 вже відомий: це доволі компактний хетчбек (довжина 4,35 метра, решта розмірів майже ідентична седану Citroen C4 Х), плюс крос-натяки та подвійне заднє скло. Електромобіль Citroen e–C4 відрізняється лише колісними дисками та логотипом-літерою «е», що знаходяться на передніх дверцятах та кришці багажника. Нарешті, в електромобіля дещо відрізняється задній бампер – тут немає вихлопних патрубків.

Всередині загалом все теж знайомо по інших втіленнях моделі Citroen C4: ось передня панель з висувним ящичком та тримачем планшета, ось численні ніші-кишені та окремий блок «клімату», ось кермо з майже квадратним центром та м’які сидіння Advanced Comfort з додатковим шаром піни, ось центральний сенсорний горизонтальний дисплей. Відмінності саме електромобіля Citroen e-C4 приховані як раз в графіці центрального дисплея та в графіці цифрової панелі приладів: вони «заточені» під специфічну інформацію, що важлива для електрокарів.

А ще електромобіль можна впізнати за наявністю кнопки «В» (Brake): тобто, більш інтенсивна рекуперація та скидання швидкості саме внаслідок використання електродвигуна. Це теж важливо для електрокарів, адже дозволяє перемикатись в «B»-режим на спусках та збирати більше енергії. Тим дивно, що в моделі Citroen e-C4 все реалізовано так незручно: у вигляді невеликої кнопки, яку не знайдеш нашвидкуруч. Тобто потрібно або ще під час початку руху одразу вмикати «В»-режим, або доводиться більш обережно натискати педаль гальма – щоб збільшити інтенсивність рекуперації, але ще не перейти межу спрацювання штатних гальм (дисків/колодок). До речі, на затяжному спуску рекуперація здатна подарувати до +2 км запасу пробігу – не рекорд, але хай буде.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Попереду загалом все знайомо, електромобіль Citroen e–C4 виділяють лише кілька специфічних деталей. Пасажири позаду взагалі не помітять різницю між бензиновими або дизельними версіями Citroen C4 та електромобілем Citroen e–C4: місця достатньо, присутні дефлектори вентиляції, плюс підлокітник з парою підсклянників. Нарешті, звертаємо увагу на 380-літровий багажник: особливість саме електромобіля – велика виїмка, що стане корисною для зберігання зарядного кабелю; особливість саме хетчбека – велика кришка з подвійним склом, що помічаєш кожного разу при огляді через центральне дзеркало.

Техніка: а що там цікавого по електромобільній техніці?

Електромобіль Citroen e-C4 починався так само як і більшість його «родичів»: платформа СМР/еСМР, незалежна передня підвіска та напівзалежна задня, переднє розташування електромотора (100 кВт або 136 к.с.) та передній привод, акумулятор ємністю 50 кВт·год в межах колісної бази. Проте згодом з’явився електромобіль Citroen e-C4 SHINE – зазвичай у бренду Citroen слово «SHINE» означає максимальну комплектацію, проте в конкретно в цьому випадку воно ще й означало суттєве поліпшення техніки.

Перше і головне: відтепер замість електромотора потужністю 100 кВт встановлюється новий – потужністю вже 115 кВт або 156 к.с. та 260 Нм крутного моменту. Причому це не оновлення, а й справді повністю новий електромотор з позначенням М3, що виробляється іншим підрядником: компанією EMotors, де концерн Stellantis виступає одним зі співвласників. Новий електромотор виконано за технологією HSM (Hybrid Synchronous Motor) замість PSM (Permanent Magnet Synchronous Motor): ротор має як постійні магніти, так і обмотку збудження. Це має не лише збільшувати потужність, але також зменшувати споживання енергії.

Друга відмінність полягає у тому, що вдалось збільшити ємність акумулятора. Базовий акумулятор має ємність 50 кВт·год, проте новий вже пропонує 54 кВт·год: здається, різниця у 8% невелика. Але разом з більш економним електромотором, це дозволило суттєво виграти в запасі ходу – замість 350 км тепер заявлено 420 км (WLTP). Цікаво, що акумулятор виконаний за технологією Li-Ion NMC: тобто, літій плюс нікель, марганець, кобальт. Але якщо раніше використовувався акумулятор NMC 60/20/20 (числа вказують на співвідношення хімічних елементів у %), то тепер використовується акумулятор NMC 80/10/10 – тобто, зміна пропорції хімічних елементів дозволила збільшити ємність. Акумулятор складається зі 102 елементів, що розподілені на 17 блоків.

Для зарядки акумулятора передбачено вбудований зарядний блок потужністю до 11 кВт: тобто, для повної зарядки від пристрою типу Wallbox зі змінним струмом (АС) знадобиться близько п’яти годин. Для зарядки від побутової розетки потрібно вже близько 21 години часу. Також можлива зарядка на швидких зарядних станціях з постійним струмом (DC), де електромобіль Citroen e-C4 може приймати потужність до 100 кВт: в цьому випадку для зарядки акумулятора в межах 20-80% потрібно 30 хвилин.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Базові версії електромобіля Citroen e–C4 в Європі все також пропонуються з електромотором 100 кВт (136 к.с.) та акумулятором 50 кВт·год. Проте максимальна версія Citroen e–C4 SHINE отримає оновлену техніку: більш потужний електромотор на 115 кВт (156 к.с.) та збільшений акумулятор 54 кВт·год; саме такий електромобіль і став героєм статті. Тобто це не просто знайомство з електромобілем – це ще й знайомство з повністю новою технікою для платформи еСМР та численних «родичів»-електромобілів (Peugeot, Opel, DS) на цій платформі, які вже з’явились або скоро з’являться в Україні.

За кермом: як їде електромобіль Citroen e-C4?

Як на мене, то будь-яке втілення Citroen C4 нинішнього покоління – це взірець комфорту та м’якості підвіски у своєму класі. Дрібні нерівності зникають взагалі, середні та великі ретельно приховуються, щоб зайвий раз не турбувати водія та пасажирів. Так-так, звісно все це означає розгойдування кузова на хвилях нерівного асфальту, це означає наявність великих кренів у поворотах. Проте фанати комфорту все прощають за неймовірну м’якість руху: повне виправдання всіх очікувань традиційного Citro-комфорту!

І головна особливість електроприводу в тому, що він ідеально пасує до такого характеру. Електромобіль Citroen e-C4 максимально комфортний не лише за своєю підвіскою або за налаштуваннями легкого керма, але він також максимально комфортний у прискореннях та роботі силового агрегату. Адже все те, чого конструктори так сильно намагаються досягнути ретельною звукоізоляцією ДВЗ та налаштуваннями на м’які перемикання «автомату», в електромобілях вже є від початку. Тому рух на електромобілі Citroen e-C4 виходить дуже плавним та м’яким – наче летить пір’їнка…

Вибачте можливо за дещо дитячі порівняння, однак Citroen e-C4 й справді сподобався. Чудова гармонія комфортної підвіски та комфортного електричного приводу! У нього все виходить легко, він розслабляє та заспокоює, тут не хочеться поспішати й різко прискорюватися. Та й, відверто кажучи… Ось електромобіль Citroen e-C4 пропонує три режими руху, але лише в спортивному є можливість отримати потужність 115 кВт та 260 Нм крутного моменту, лише тут можна розраховувати на максимальну динаміку. Стандартний режим вже означає зменшену потужність – максимум можна отримати 80 кВт та 220 Нм крутного моменту. А економ-режим й взагалі пропонує лише 60 кВт потужності та 150 Нм крутного моменту. Хоча максимальна швидкість заявлена однаковою для всіх режимів руху – 150 км/год.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Електромотор забезпечує максимальну плавність керування прискоренням, що ідеально підходить для максимально плавної підвіски. Обіцяний показник прискорення 0-100 км/год за 9,2 секунди виконується взагалі без проблем, навіть на зимових шинах! Але лише за умови повного або майже повного заряду акумулятора – адже коли акумулятор розряджений приблизно на половину, то електромобіль дещо втрачає динаміку та програє сам собі пів секунди. Зміна режимів руху позначається на прогнозованому запасі ходу – різниця сягає плюс/мінус 10% в сторону збільшення або зменшення. У мене був випадок, коли після обережно-ощадливого стилю керування та повної зарядки, електромобіль в економ-режимі нарахував прогнозований запас ходу 436 км при заявлених максимальних 420 км! Але…

Але прогнозований запас ходу в економ-режимі ніколи не виконувався: я проїздив менше, ніж було обіцяно. В найгірших випадках співвідношення було 2/3 від обіцяного – тобто, це якби від обіцяних 436 км в реальності вийшло 291 км пробігу. Нормальний або спорт-режим давали більш реалістичні показники запасу ходу.

Ще цікаві спостереження: споживання енергії заявлено на рівні 14,7-16,5 кВт·год на 100 км пробігу. До речі, показники доволі чесні – по місту я отримував 15-16 кВт·год на 100 км, аналогічно споживання 15-16 кВт·год було й під час руху на трасі зі швидкістю близько «сотні». Але з урахуванням ємності акумулятора (54 кВт·год), навіть заявлені паспортні показники споживання енергії дають нам 327-367 км запасу ходу. Причому ще треба відняти певний об’єм акумулятора, який зазвичай не використовується. Отже, висновок: реально варто розраховувати на пробіг близько 300-320 км, плюс/мінус ще 10% на стиль керування або умови руху.

Проте зауважу, що тест-драйв проходив на початку весни й доводилось вмикати «клімат», а це витрати енергії (хоча в конструкції Citroen e-C4 передбачено тепловий насос, що мав це компенсувати). Крім того, електромобіль лише почав експлуатуватись й можливо його акумулятор ще не вийшов у найкращі режими роботи з повним зарядом/розрядом. Крім того, на момент тесту електрокар був «взутий» у зимові шини, які зазвичай мають підвищений опір коченню порівняно з літніми. Нарешті, останнє «крім того»: якщо їхати максимально плавно-обережно, то інколи вдавалось досягти споживання енергії на рівні 14 кВт·год на 100 км пробігу. Це все до того, що можливий максимальний запас ходу влітку та за оптимальних умов експлуатації буде більшим.

Вартість: скільки коштує електромобіль Citroen e-C4?

На українському ринку електромобіль Citroen e-C4 доступний лише в одному виконанні SHINE. А це означає не лише максимально можливу техніку, але й максимально можливу комплектацію: адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки, контроль рядності руху, моніторинг «сліпих зон» дзеркал, розпізнавання дорожніх знаків, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, підвіска РНС, клімат-контроль, передні та задні датчики паркування, камера заднього огляду, сенсорний 10-дюймовий дисплей, штатна навігація, фари ECO LED, адаптивне дальнє світло, протитуманні фари з функцією бокового світла, легкосплавні 18-дюймові колісні диски тощо. Вартість електромобіля Citroen e–C4 SHINE в Україні – від 1,29-1,34 млн грн або близько $33-34 тис. залежно від року випуску (2023 або 2024 рік).

Звісно, в таких випадках завжди постає питання переплати за електромобіль. Для прикладу: бензиновий хетчбек Citroen C4 PureTech 130 SHINE АКПП-8 коштує від 1,08 млн грн, а дизельний автомобіль Citroen C4 BlueHDi 130 S&S SHINE АКПП-8 оцінюється в суму від 1,12 млн грн; в двох випадках для приблизного вирівнювання переліку оснащення потрібно додати бездротову зарядку та контрастне фарбування даху – а це ще майже 20 тис. грн до вищевказаних цін. Тому порівнюємо бензинові/дизельні автомобілі 2024 року вартістю мінімум близько 1,1-1,14 млн грн проти електромобіля ціною 1,34 млн грн – отримуємо переплату на рівні 200-240 тисяч гривень.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Електромобіль одразу пропонує гарну комплектацію: легкосплавні 18-дюймові колісні диски, LED-фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, клімат-контроль, підігріви сидінь та керма, широкоформатний 10-дюймовий дисплей, численні системи безпеки, камеру заднього огляду, бездротову зарядку тощо. Сидіння мають комбіноване покриття з тканини та екошкіри. Червоне оздоблення навколо протитуманних фар – це пакет-опція Anodised Red; червоний перламутровий колір кузова – теж опція; а ось контрастне фарбування даху в чорний колір – це стандарт.

Підсумки тест-драйву: то купувати чи ні електромобіль Citroen e-C4?

В переліку «офіційних» електромобілів прибуло й новий Citroen e-C4 виглядає та сприймається дуже приємно. Я спеціально зробив слово-уточнення «офіційних». Адже за вартість Citroen e-C4 можна обрати чимало електромобілів (навіть доволі відомих брендів) з китайським походженням. Всі вони запропонують більші акумулятори та запас ходу, більші габаритні розміри, більш потужні двигуни.

Проте вони не запропонують сервісну підтримку офіційних дилерів та повноцінну гарантію від заводу. Крім того, зазвичай через офіційних дилерів реалізуються різноманітні вигідні фінансові програми – наприклад, зараз на електромобілі є лізинг з вигодою -20% від суми фінансування. Ну й не забувайте про вже відзначені вище переваги Citroen e-C4: комфорт на ходу, зручний салон, максимальна комплектація. Загалом виходить, що це дуже комфортний електромобіль буквально в усьому: починаючи від початкового процесу придбання, продовжуючи легкістю та м’якістю керування, завершуючи ментальним комфортом завдяки підтримці офіційного сервісу.

Саме тому поява Citroen e-C4 на ринку України – це не про перегони за максимальною потужністю або дистанцією пробігу: ці показники явно не «рекордні», але просто скажімо так «достатні». Появу електромобіля Citroen e-C4 на ринку України потрібно розглядати комплексно: комфорт руху, високий рівень оснащення, вигідне фінансування, підтримка «офіціалів». Це ваш варіант? Тоді новий Citroen e-C4 SHINE – це ваш електромобіль.

Автомобіль надано – Представництвом Citroen в Україні