ConcernedApe, розробник популярного симулятора ферми Stardew Valley, випустив велике оновлення 1.6, яке додало у гру багато нового контенту.

У ній з’явилося чотири нові події: триденний фестиваль The Desert Festival, який стане доступним для гравців після того, як вони відремонтують автобус, два мініфестивалі з риболовлі та нова екологічна подія влітку.

Stardew Valley 1.6 is now available on PC pic.twitter.com/HwIE4aYI0Y — ConcernedApe (@ConcernedApe) March 19, 2024

Серед інших оновлень – можливість завести кількох домашніх тварин та одягти їм шапку, система «майстерності», доступ до якої здійснюється через нову область, яка надає потужні переваги та предмети, новий тип ферми, більше діалогів для NPC, нові предмети, виправлення багів та багато іншого.

Наразі оновлення доступне лише для ПК версії гри, а на консолях та смартфонах 1.6 з’явиться трохи пізніше.

Разом із виходом оновлення Stardew Valley одразу побила власний рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam – у грі одночасно було 146 159 людини.

Ознайомитися з повним переліком змін можна на офіційному сайті гри.