ConcernedApe, розробник популярного симулятора ферми Stardew Valley, випустив велике оновлення 1.6, яке додало у гру багато нового контенту.

У ній з’явилося чотири нові події: триденний фестиваль The Desert Festival, який стане доступним для гравців після того, як вони відремонтують автобус, два мініфестивалі з риболовлі та нова екологічна подія влітку.

Stardew Valley 1.6 is now available on PC pic.twitter.com/HwIE4aYI0Y

— ConcernedApe (@ConcernedApe) March 19, 2024