Українська студія Fishing Planet LLC, автори популярного симулятора риболовлі Fishing Planet, презентували нову гру – симулятор потягів Train Planet.

Як йдеться в описі гри на Steam, спочатку Train Planet була аматорським проєктом кількох ентузіастів, шанувальників поїздів та справжніх машиністів, які хотіли перенести свій досвід, враження та емоції від реальної залізниці в симулятор на ПК. У грі детально відтворено роботу локомотивів та залізниці, реальні локації та станції, реальні колій і впізнавані ландшафти, які дозволяють гравцям перевірити та вдосконалити свої навички водіння поїзда. Після тривалого внутрішнього періоду розробки тепер автори хочуть продовжувати розвивати та вдосконалювати проєкт разом зі спільнотою.

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Здається, автори Train Planet планують кинути виклик іграм серії RailWorks / Train Simulator / Train Sim World від британської студії Dovetail Games, які вже понад 15 років панують на ринку залізничних симуляторів. Остання частина серії, Train Sim World 4, вийшла у вересні 2023 р. і сумісна по DLC з усіма попередніми частинами TSW. Цікаво, що крім залізничних симуляторів Dovetail Games займається також симуляторами риболовлі, тож студії будуть конкурувати тепер на двох ринках.

Слід зауважити, що за симуляторну частину Train Planet відповідає команда ZDSimulator, яка все ще працює над якісним, але застарілим з точки зору графіки однойменним симулятором залізничного транспорту. Свого часу на базі ZDSimulator начебто будували навіть професійні симулятори для навчання машиністів. Шкода, що довгий час ця, переважно українська команда, приділяла забагато уваги російському ринку. З початку повномасштабного вторгнення ZDSimulator робить акцент на українських залізницях.

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Судячи зі скриншотів, поки що в Train Planet реалізована залізниця та локомотиви Німеччини, тобто легендарна Deutsche Bahn. І графіка гри вже зараз суттєво випереджає Train Sim World 4. На сторінці Train Planet у Steam можна завантажити демоверсію гри (у правій колонці) і подивитися на рівень симуляції та графіки самостійно. Але обережно, присутні баги.

Дата та формат виходу Train Planet у Steam буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, ПК-версія першої гри студії, безплатної Fishing Planet, вийшла на ПК ще у 2015 році. Згодом гра з’явилася на PlayStation 4 та Xbox. У квітні 2022 р. гра вийшла на iOS, а у липні 2022 р. – на Android. Steam-версія гри все ще приваблює 4-5 тис. фанатів риболовлі щодня.

ОНОВЛЕННЯ

Як пояснює студія Fishing Planet, твердження, що за симуляторну частину Train Planet відповідає команда ZDSimulator, не відповідає дійсності. Команда розробників гри сформована повністю з нуля. В ній є лише один розробник, який раніше працював із ZDSimulator. При цьому ZD у назві симулятора – це «Залізна Дорога». Це український проєкт, який був створений українцями й в ньому були українські залізні дороги для навчання українських залізничників. Росія, як ми знаємо, краде все, що може, «фанатами» були створені додаткові моди, які не мають відношення до першопочаткових розробників.

Fishing Planet – повністю українська команда з однозначно патріотичними поглядами. Fishing Planet допомагає ЗСУ, члени нашої команди служать в ЗСУ, один із розробників, головний дизайнер мобільної версії Fishing Planet Володимир Єжов, загинув під Бахмутом, захищаючи країну в лавах ЗСУ. Ми одразу припинили продажі в росії. Позиція студії тут однозначна і незмінна. Головний продюсер Train Planet також служить в ЗСУ прямо зараз в цей момент, поки ми спілкуємося з вами.

Міні-інтерв’ю з Fishing Planet

Чи буде Train Planet безплатною, як Fishing Planet?

Ми рухаємося в напрямку Free-to-play. Враховуючи попередній успішний досвід, сподіваємося, що нам це вдасться.

Чи планується українська локалізація та українські локації й локомотиви?

Будь ласка, зверніть увагу на те, що ви наразі побачили тільки демоверсію, саме тому там поки що тільки англійська мова. Так, плануємо українську локалізацію, потенційно сітку українських доріг і українські локомотиви.

Гру робить київська студія, чи якась нова студія?

Це нова команда, повністю українська.

Ну і наостанок: поборете TSW?

Як писав Тарас Григорович, борітеся – поборете! І будемо дуже вдячні за підтримку журналістів-співвітчизників. Маємо великі плани!