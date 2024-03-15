Компанія Intel нарешті завершила формування лінійки десктопних процесорів Core 14-го покоління. Виробник представив флагмана оновленої серії – Core i9-14900KS. Спеціальна редакція чипа під час навантаження може прискорюватись до 6,2 ГГц, і щоб досягати таких рекордних показників, розробникам довелося прикласти чимало зусиль.

Core i9-14900KS Special Edition – 24-ядерний чип, що має 8 продуктивних ядер (P-Cores) з підтримкою Hyper-Threading та 16 енергоефективних обчислювачів (E-Cores). Результуюча функціональна формула CPU отримала вигляд 8/16+16, що дозволяє процесору одночасно обробляти до 32 потоків даних. При цьому базова частота продуктивних ядер складає 3,2 ГГц, а пікове прискорення – 6,2 ГГц. Але таких показників у штатному режимі можуть одночасно досягати 1–2 ядра, до того ж це умова Thermal Velocity Boost, тож температура CPU у цей час не повинна перевищувати 70С.

Процесор оснащений 36 МБ загальної кеш-пам’яті L3, а сумарна місткість буферів L2 складає 32 МБ. Чип має підтримку 20 ліній PCI Express: 16 ліній PCI-E 5.0 + 4 лінії PCI-E 4.0. У якості платформи для Core i9-14900KS рекомендується використовувати материнські плати на Intel Z790/Z690.

У чому ж відмінності чипа “спеціальної редакції” від Core i9-14900K, який очолював лінійку Raptor Lake Refresh до анонсу Core i9-14900KS? Тут маємо збільшення на +200 МГц максимальної частоти 1-2 продуктивних ядер – з 6,2 ГГц замість 6,0 ГГц. Також на +100 МГц зросла робоча частота E-Cores – 4,5 МГц замість 4,4 ГГц.

Як видно у таблиці специфікацій, базове значення TDP для нового флагмана збільшене зі 125 Вт до 150 Вт. При цьому режим з короткочасним підвищенням споживання (Max Turbo Power) для обох моделей однаковий – 253 Вт. Втім для Core i9-14900KS також передбачений окремий профіль Extreme Power Delivery Profile з підвищенням споживання до 320 Вт, який можна активувати на топових материнських платах з потужними VRM.

Одночасно з презентацією Core i9-14900KS компанія Intel сповістила про розширення переліку ігор, що потраплять під програму Intel Application Optimization. Спеціальні профілі здатні покращити розподілення навантаження між продуктивними та енергоефективними ядрами процесора та збільшити кількість fps. Така практика дійсно працює, але судячи з того, що до цього моменту оптимізовано було лише дві гри, попередня підготовка потребує чимало часу. Тепер переліку ігор з підтримкою Intel APO додається ще 12 проєктів. Втім нагадаємо, що ця технологія доступна лише чипам Core 14-го покоління.

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Що ж загалом стосується продуктивності, то тут Intel запевняє у перевазі Core i9-14900KS над опонентами, втім відверто вказує на те, що у певних іграх процесори Ryzen з додатковим буфером 3D V-Cache можуть запропонувати кращі показники.

Core i9-14900KS отримав цінник у $689, що на $100 вище рекомендованої ціни Core i9-14900K. Цікаво, що вартість нового чипа на $10 нижча за таку для попереднього процесора “спеціальної редакції” – Core i9-13900KS, можливості якого ми досліджували раніше.

Продуктивність, нагрів та енергоспоживання Core i9-14900KS

Колегам з TechPowerUp вже вдалось перевірити можливості нового Core i9-14900KS, тож скористаємось їх практичними результатами, щоб скласти перше враження про очільника серії процесорів Rocket Lake Refresh.

За результатами тестів продуктивності у цілому переліку різнопланових застосунків, Core i9-14900KS вдалось на 3–5% покращити показники Core i9-14900K.

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В іграх при використанні відеокарти GeForce RTX 4090 та режиму Full HD продуктивність покращилась лише на 1–2%, й цього дійсно виявилось недостатньо, щоб наздогнати Ryzen 7 7800X3D. Звичайно, фактичну різницю між 230 fps та 220 fps не практиці не вдасться вловити, але це вже діло принципу.

Core i9-14900KS відчутно нагрівається під час високого навантаження. Не зовсім зрозуміло, чому для тесту такого CPU колеги вирішили обмежитись повітряними кулерами. Як результат – 117–118С під час рендерингу сцени з використанням охолоджувачів Noctua NH-U14S та NH-D15. Навіть у грі Cyberpunk 2077 з простішим кулером температура CPU підвищувалась майже до 100C, а з ефективнішим охолоджувачем – до 88С.

Ситуація прояснюється, якщо подивитись на отримані показники енергоспоживання. Без встановлених лімітів Core i9-14900KS може споживати понад 500 Вт енергії. Вражає.

Попри хороший енергетичний апетит, CPU має чималий потенціал для розгону. Після заміни кулера на рідинну систему охолодження, оглядачам TechPowerUp вдалось підвищити робочу частоту продуктивних ядер до 5,8 ГГц під одночасним навантаженням на всі обчислювачі. E-Cores також були прискорені до 4,6 ГГц. Вочевидь, що ці показники далеко не граничні для Core i9-14900KS, втім потенціал процесора зможуть розкрити тільки ентузіасти з екстремальними системами охолодження.