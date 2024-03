Початок 2024 року виявився досить жвавим і вже подарував геймерам багато захопливих ігрових релізів. Квітень на загальному фоні здається значно скромнішим. По суті у цьому місяці на нас чекає лише одна гра, про яку всі говорять: та сама Stellar Blade, що викликала багато суперечок, радісних очікувань та розмов. Але й окрім неї є на що звернути увагу. Серед майбутніх релізів ми знайшли кілька цікавих action та RPG, унікальну головоломку, обнадійливо-цікаву стратегію та stealth-гру з нестандартними механіками. Ігри відсортовані за датою релізу.

Дата виходу 9 квітня 2024

Жанр головоломка, шутер, аркада, стратегія

Платформи Windows

Ви – снайпер-одинак, що вистежує і вбиває сектантів. Але все не так просто, як здається: у кожній конкретній локації вам треба вбити всю групу за допомогою лише однієї кулі. Це не просто куля. Вона в якомусь сенсі магічна та дозволяє після потрапляння у ворога змінити ціль, додати швидкості та навіть облетіти перешкоди. Можливо, це звучить дивно і трохи лячно, але насправді ця гра не про масового вбивцю. Це – головоломка, де все треба прорахувати до деталей, виявити ворогів та визначити траєкторію польоту кулі ціль до цілі.

Дата виходу 10 квітня 2024

Жанр stealth/action

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Розробка студії Baby Robot Games, пригодницький stealth/action. Автори обіцяють цікаві stealth-механіки, а саме – здібність «Злиття з тінню», що дозволяє комбінувати власні навички скритності з можливостями тіней. Гру можна проходити в більш агресивній манері, а можна уникати прямих зіткнень і вбивств. Графіка Ereban: Shadow Legacy обіцяє бути красивою, а геймплей – динамічним. Щодо сюжету: гравці керують Аяною, останнім представником раси, що вимерла. Героїня прагне помститися мегакорпорації «Геліос», та розкрити таємниці свого народу. Ігровий процес порівнюють з такими іграми, як Splatoon, Aragami, Metal Gear і Assassin’s Creed.

Дата виходу 16 квітня 2024

Жанр метроїдванія, платформер, головоломка, адвентюра

Платформи Windows

Назва Europa може ввести гравця в оману. Здається ніби йдеться про стратегію у реальному часі, де події розвиваються на Європейському континенті. Насправді ж перед нами релакс-пригода з елементами платформера, і йдеться тут про фентезійний світ однойменного супутника Юпітера. Головний герой, андроїд Зі, досліджує Європу у пошуках відповідей на свої питання, а також вдосконалює реактивний рюкзак, щоб легше літати та відкривати нові землі.

Дата виходу 18 квітня 2024

Жанр RPG/action, strategy

Платформи Дочасний доступ Windows, пізніше – PlayStation 5, Xbox Series X|S

Ізометрична action/RPG з відкритим світом і похмурою атмосферою виходить у Дочасний доступ Steam. Незабаром No rest for the wicked має з’явитися також на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. І хоча ця гра з біблійним посиланням у назві виглядає як типовий діаблоїд, її автори, відомі завдяки інноваційним платформерам серії Ori, стверджують, що їхнє нове творіння логічніше порівнювати із souls-іграми, але з видом згори. Зграй ворогів тут чекати не варто. У грі противники будуть небагаточисельні, проте складні, і стратегію перемоги над ними доведеться добряче продумувати. Також у грі є елементи облаштування дому, риболовля та землеробство.

Дата виходу 19 квітня 2024

Жанр адвентюра, симулятор, платформер

Платформи Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

В наші неспокійні часи іноді хочеться розслабитися і трохи побути котиком. Саме тому мультиплатформений реліз Whisker Waters виглядає зараз дуже доречним. Гравець бере на себе роль дуже милого кота, зовнішність якого можна налаштувати у спеціальному редакторі. Основна ваша робота тут – рибальство. Все просто, але риба буває різною, отже, і процес її відлову трохи відрізняється. Вибирайте наживки та змінюйте техніки, а також взаємодійте із іншими тваринками, що можуть вам зустрітися у цьому затишному світі. Затишному для всіх, окрім риб.

Дата виходу 23 квітня 2024

Жанр метроїдванія, платформер, головоломка, адвентюра

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Обіцяє розфарбувати квітень яскравими кольорами й нова метроїдванія, сюжет якої надихався африканськими міфами та легендами. Гравці зануряться у світ Кензери, повний древніх руїн, таємничих лісів, племен і шаманів. У центрі історії – молодий шаман Зеу, що втратив батька і прагне повернути його дух із темного світу. Зеу володіє двома видами магії: вогняною та льодовою, і гравцю доведеться майстерно перемикатися між ними задля перемоги над ворогами та просування вперед.

Дата виходу 23 квітня 2024

Жанр рольова гра

Платформи Windows

Справжній подарунок в прямому і переносному сенсі чекає у квітні на фанатів Fallout 4, але тільки на PC. Нарешті виходить глобальний мод Fallout: London, який ентузіасти групи Team FOLON розробляли понад три роки.

Сюжет гри розгортається у Лондоні у 2237 році між подіями першої та другої Fallout, за 50 років до початку сюжету четвертої частини.

За своїми масштабами цей мод можна прирівняти до повноцінного DLC. Fallout: London пропонує гравцям 53 квести в основній гілці, 35 побічних місій, 25 завдань від фракцій, 64 різних квести та 16 квестів банд. До речі, в моді з’являться нові фракції.

Завантажити модифікацію можна буде безплатно. Для запуску знадобиться копія Fallout 4 з усіма DLC.

Дата виходу 26 квітня 2024

Жанр містобудівна стратегія

Платформи Windows

Цей проєкт – втілена мрія одного розробника про ідеальну середньовічну стратегію. Manor Lords поєднує в собі містобудівництво, дипломатію та середньовічні битви на кшталт Total War. Нас чекає гнучка система кастомізації військ, глибока дипломатія, різноманіття ресурсів та історично вивірене відтворення розвитку населених пунктів від невеличких сіл до багатолюдних міст. Згідно з трейлерами, гра також може похвалитися дуже симпатичною графікою. І ось ще одна чудова новина: з самого релізу буде доступна українська локалізація гри.

Дата виходу 26 квітня 2024

Жанр action/RPG

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X|S

Проєкт Sand Land створений на базі всесвіту одноіменної манги. Це RPG, але не покрокова, як можна було б подумати, а action/RPG. Візуально Sand Land дуже нагадує серію ігор Dragon Quest.

Події Sand Land відбуваються у недалекому майбутньому. Через кровопролитну війну Земля перетворилася на суцільну пустелю. Гравцеві доведеться вжитися у роль милого, хоч і дещо демонічного героя – Вельзевула, сина самого Диявола. Цей хлопець разом із командою хоче знайти легендарне джерело, що заховане десь у пісках. Задачка непроста, бо Вельзевулу з друзями будуть протистояти численні розбійники, дикі звірі та навіть армія короля. У грі є багато транспортних засобів, які можна вдосконалювати та використовувати.

Дата виходу 26 квітня 2024

Жанр action/RPG, слешер

Платформи PlayStation 5

Здавалося б, черговий азійський слешер/action/RPG. Сюжет – більш-менш типовий для науково-фантастичного сетінгу: людство програло війну і стало вигнанцями. Єва та інші десантники вирушають на рідну планету, щоб відвоювати її в агресивних загарбників.

Проте гра здобула славу не завдяки сюжету. Розробникам вдалось, як то кажуть, влучно розставити акценти й запропонувати гравцям, що вже скучили за яскравими жіночими персонажами, привабливу та сексуальну головну героїню. Ті, хто випробували демо-версію, залишилися більш ніж задоволеними.

Окрім форм Єви гравці також позитивно оцінили геймплей та динаміку битв. Гру вже охрестили «Корейським Nier», порівнюють з Bayonetta та DMC. От тільки у квітні 2024 р. насолодитися новинкою зможуть лише власники Sony PlayStation 5.

Інші цікаві ігри, що вийдуть у квітні 2024 року

Loathful – 1 квітня 2024

Anonymous Hacker Simulator – 3 квітня 2024

Broken Roads – 10 квітня 2024

Die again – 11 квітня 2024

Lunar Lander – 23 квітня 2024

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – 23 квітня 2024

Braid Anniversary Edition 30 – квітня 2024