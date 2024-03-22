У які ігри можна пограти на слабкому ПК чи ноутбуці? Існує купа добрих варіантів. Ми звернулися до хітів минулих років та зібрали 20 цікавинок, які вийшли після 2010 року та призначені для тих, хто не має в розпорядженні потужного ПК. Тут знайдете і класичні ігри, і відносно нові проєкти, які урізноманітнять ваш ігровий досвід. Незалежно від того, чи вам подобається екшн, стратегії чи рольові ігри, у цьому списку є щось для кожного. Ця добірка, звісно, є суб’єктивною і ми не могли зібрати всі відмінні ігри для слабких ПК, тому додавайте свої улюблені у коментарях.

Fortnite

Рік випуску: 2017 | Розробник: Epic Games | Epic Games Store

Fortnite пропонує безліч користувацьких режимів, проте гра отримала надзвичайну популярність через режими створені самими розробниками, у першу чергу через режим Battle Royale. У 2018-2019 роках він перетворився в культурний феномен, у березні 2019 року кількість гравців у цей режим досягла 250 мільйонів, а сам режим отримав безліч нагород від різних премій. Fortnite досі залишається в топі завдяки нескінченному потоку контенту. Epic Games випускає нові патчі майже кожен місяць: змінює арсенал, додає унікальні фішки та створює колаборації з брендами.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Intel HD 4000 (ПК); AMD Radeon Vega 8;

процесор — Core i3-3225 3,3 ГГц;

оперативна пам’ять — 8 ГБ;

ОС — Windows 10 64-bit version 1703.

Rocket League

Рік випуску: 2015 | Розробник: Psyonix | Steam

Динамічна гоночна відеогра в стилі футболу, розроблена і видана компанією Psyonix. Геймплей схожий з грою SARPBC і містить одинарний і багатокористувацький (підтримує режим розділеного екрана) режими, є можливість грати локальною мережею, включно з багатоплатформовою грою. Одна з найнезвичайніших ігор, що об’єднала у собі футбол та гонки на машинах. Для перемоги необхідно забити більше голів до закінчення часу, захищаючи ворота. Грати в Rocket League не набридає внаслідок різноманітних режимів та модифікаторів матчу. Наприклад, можна змінити гравітацію чи зробити м’яч величезним.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 2900 з 256 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 4200+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows Vista/7/8.

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist



Рік випуску: 2013 | Розробник: Ubisoft | Steam

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist — це мультиплатформна гра в жанрі стелс-екшен від третьої особи, шоста частина серії ігор «Splinter Cell». «Splinter Cell: Blacklist». Головним героєм гри є професійний агент Сем Фішер, який стає на чолі секретного підрозділу АНБ, щоб таким чином врятувати США від загрози. Всього в грі є три стилі проходження: «привид» (приховане проходження з можливістю несмертельно нейтралізувати ворогів), «пантера» (приховане проходження з усуненням ворогів) і «штурм» (пряме зіткнення). Ця гра стала одним з найкращих представників жанру та залишається популярною серед гравців.

Мінімальні системні вимоги для гри:



відеокарта — Nvidia GeForce 8800/ATI Radeon HD 4850 з 512 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo 2,2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 4800+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows XP/Vista/7/8.

Paladins

Рік випуску: 2018 | Розробники: Hi-Rez Studios, Evil Mojo Games | Steam



Paladins — командний шутер в стилі Overwatch зі стандартним для жанру геймплеєм: коміксовий стиль, в якому вибухи та спалахи від пострілів зроблені по-мультяшному перебільшеними, але водночас збалансованими, щоб не відволікати увагу від власне екшену. У грі на вибір є безліч героїв із суперздібностями. Дія розгортається у науково-фантастичному світі під назвою Realm або The Realm. Є елементи як фентезі, так і наукової фантастики, включаючи солдатів середньовіччя, які замість мечів використовують зброю дальньої дистанції, таку як рушниці та штурмові гвинтівки. У грі є 55 чемпіонів, 6 з яких доступні з самого початку для нових гравців. Також гра має різні режими: облога, змагання, натиск, командний бій на смерть та інші.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Nvidia GeForce 8800 GT з 512 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo E4600 2,4 ГГц; AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+;

оперативна пам’ять — 4 ГБ;

ОС — Windows 7 64-bit.

Alan Wake

Рік випуску: 2012 | Розробник: Remedy Entertainment | Steam, GOG



Alan Wake — відеогра в жанрі психологічного трилеру, екшену та шутера від третьої особи. Сюжет розгортається навколо письменника Алана Вейка, що намагається розкрити таємницю зникнення дружини Еліс, стикаючись із містичною силою. За своєю структурою гра нагадує містичний телесеріал, зі своїм поділом на епізоди, несподівані повороти сюжету та кліфгенгери (різновид кінця історії, в якій немає вирішення конфлікту). Сама гра складається з шести епізодів, а після фіналу основної гри, сюжетну лінію продовжують два спецепізоди, The Signal і The Writer, які стали доступні для завантаження того ж року. Alan Wake вважається одним із кращих ігрових трилерів, тому якщо свого часу ви його пропустили, зараз можна дати шанс цій грі.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 3850 з 512 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo 2,2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 4800+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows XP/Vista/7.

Sleeping Dogs

Рік випуску: 2012 | Розробник: United Front Games | Steam



Sleeping Dogs — відеогра в жанрі Action-adventure. Події гри відбуваються в Гонконзі. Головний герой — поліцейський «Вей Шен», який виконує таємну операцію, щоб проникнути в «Тріаду» — таємне злочинне суспільство. Тут гонки переплітаються з елементами бойовика, створюючи атмосферу класичних азійських екшен-фільмів. Деталізований світ Гонконгу демонструє мальовничі краєвиди та неперевершені можливості для пригод. У грі є можливість набувати різноманітних вмінь для головного героя та накопичувати бали для тріади та поліції.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 3870 з 512 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц / AMD Athlon 64 X2 5400+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows Vista/7.

Stardew Valley

Рік випуску: 2016 | Розробник: ConcernedApe | Steam



Stardew Valley — інді-гра про сільське господарство жанру симулятор та рольова гра, що була розроблена Еріком «ConcernedApe» Бароном та видана Chucklefish. Тут гравцю надається персонаж, який звільняється від біганини офісної роботи та подорожує до старої ферми свого дідуся у місці під назвою Долина Стардью, аби відновити роботу родинної ферми. Гравець керує часом та рівнем енергії свого персонажа під час прибирання території, садіння та догляду за рослинами, вирощування домашньої худоби, продукування товарів, видобування руди в шахтах, а також соціальної діяльності, включаючи романтичні пригоди, які ведуть до одруження. Мета гри — збільшення доходів задля розширення ферми. Гра має вільний кінець, що дозволяє братися за будь-яку активність.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — GeForce 210; RADEON X600 з 256 МБ пам’яті;

процесор — Intel Pentium 4 1,8 ГГц; AMD Athlon XP 1700+;

оперативна пам’ять — 1 ГБ;

ОС — Windows XP 32-bit.

Undertale

Рік випуску: 2015 | Розробник: Toby Fox | Steam



Undertale — це рольова відеогра, яку розробив Тобі Фокс. У центрі сюжету історія маленького хлопчика, який випадково провалюється під землю і потрапляє в Підземелля — загадковий світ, населений монстрами. Завдання гравця — повернутися на поверхню. Для цього потрібно вирішити, як взаємодіяти з монстрами мирно чи агресивно. Гра поєднує в собі елементи рольової гри та бойовика. Бої проходять в окремих міні-іграх, де можна боротися чи ухилятися від атак супротивників. Рішення, ухвалені гравцем під час гри, впливають на подальший розвиток сюжету.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — GeForce 6800; Radeon X1650 Pro зі 128 МБ пам’яті;

процесор — Intel Celeron T1600 1,66 ГГц; AMD Sempron 2200+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows XP, Vista, 7, 8 або 10.

Bastion

Рік випуску: 2011 | Розробник: Supergiant Games| Steam



Bastion — відеогра в жанрі рольовий бойовик (action/RPG), розроблена американською компанією Supergiant Games і видана Warner Bros. Interactive Entertainment. Події гри розгортаються у вигаданому світі, в якому, незадовго до початку подій гри, стався невідомий катаклізм, що вразив більшу частину світу. Гра пропонує користувачам швидку бойову систему з різною зброєю та навичками. Гравці мають можливість покращувати свого персонажа, досліджувати рівні та взаємодіяти з NPC (неігровими персонажами), розкриваючи глибокий сюжет. Гра здобула визнання критиків і гравців. Найбільше захоплення викликали музичний супровід і розповідь, за які команда отримала безліч нагород.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 7600/ATI Radeon X1600 з 256 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц / AMD Athlon 64 X2 3600+;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows XP/Vista/7.

Hades

Рік випуску: 2020 | Розробник: Supergiant Games | Steam



Hades — відеогра жанрів roguelike (мандрівні ігри) і Action/RPG (рольовий бойовик). Сюжет гри засновано на давньогрецькій міфології: головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олімп; на цьому шляху йому допомагають боги-олімпійці, які посилають Загрею дари. У кожному проходженні гравець повинен подолати серію кімнат з ворогами та нагородами; у разі смерті Загрей повертається на сам початок шляху, хоча гравець може витратити зібрані за час проходження скарби на поліпшення характеристик або розблокування нових видів зброї. Гра отримала винятково високі оцінки критики; оглядачі відзначили як захопливий ігровий процес і високу переграваність, так і опрацьованих персонажів та світ. Гра Hades також отримала комерційний успіх — продажі перевищили мільйон копій.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — GeForce GT 720; Radeon R7 240 з 1 ГБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo E6850 3 ГГц; AMD Athlon II X3 455;

оперативна пам’ять — 4 ГБ;

ОС — Windows 7 SP1.

Hotline Miami

Рік випуску: 2012 | Розробник: Dennaton Games | Steam



Hotline Miami — відеогра у жанрі шутер з видом зверху. Події гри розгортаються у Майамі в 1989 році. Гравець керує антигероєм, який повинен виконувати завдання та боротися з ворогами. Це швидкий екшн у 2D з видом зверху, де гравець повинен ефективно знищувати супротивників за допомогою широкого арсеналу. Геймплей вимагає швидкої реакції та стратегічного мислення. Ще один плюс гри — стильний неоновий візуал і саундтрек, який чіпляє. Після виходу Hotline Miami отримала велику похвалу з високою оцінкою сюжету, тематики, музики та геймплею. З того часу її вважають однією з найкращих ігор усіх часів, а також визнають величезний вплив цієї відеогри та її культовий статус.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — GeForce 210 з 32 МБ пам’яті;

процесор — Intel Pentium 4 1,60 ГГц; AMD Athlon 64 2800+;

оперативна пам’ять — 512 МБ;

ОС — Windows XP.

Celeste

Рік випуску: 2018 | Розробник: Maddy Makes Games| Steam



Celeste — відеогра у жанрі платформера, розроблена інді-студією Maddy Makes Games. Гравець керує персонажем на ім’я Медлін, яка намагається піднятися на гору Селест, змагаючись зі своїми внутрішніми демонами. Ця гра вимагатиме від користувачів високої концентрації та точності рухів. Також вона запропонує величезну кількість складних рівнів із захоплюючими головоломками. Celeste досягла визнання з боку ігрових критиків і була визнана однією з найкращих ігор 2018 року. Гру хвалили за її ігровий процес, дизайн рівнів, саундтрек, емоційний сюжет та особистість головної героїні. Критики також оцінили факт того, що гра підійде як для казуальних гравців, так і для хардкорних, які бажають пройти Celeste як спідранер або отримати всі досягнення в грі.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Intel HD 4000 з 64 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core i3 M380;

оперативна пам’ять — 2 ГБ;

ОС — Windows 7+.

Mad Max

Рік випуску: 2015 | Розробник: Avalanche Studios | Steam, GOG

Mad Max — відеогра з видом від третьої особи, суміші жанрів відкритий світ та пригодницький екшн. Тематичним базисом проєкту стала антиутопічна серія «Скажений Макс» Джорджа Міллера та Байрона Кеннеді. Дія розгортається у постапокаліптичному світі-пустелі. Переважна частина сюжету проходить у, меншій мірі, безпосередніх контактних боях за захоплення чи зруйнуванню ворожих баз з ресурсами, та, в більшій, автодуелях на трасах. Також присутні геть незначні стратегічно-рольові елементи. Наземні рукопашні бої не відзначаються складністю реалізації, але є досить динамічними та ефектними, що місцями за виконанням нагадує слешер. Оглядачі відзначають вражаючу атмосферу пустищі, захоплюючі битви на автомобілях та графіку.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NNVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7870 з 2 ГБ пам’яті;

процесор — Intel Core i5 3,2 ГГц / AMD Phenom II X4 @ 3.4 GHz;

оперативна пам’ять — 6 ГБ;

ОС — Windows Vista/7/8 x64.

Minecraft

Рік випуску: 2011 | Розробник: Mojang Studios | Сайт гри: minecraft.net

Minecraft — відеогра в жанрі пісочниці у відкритому світі з поглядом від першої/третьої особи. Гра започаткувала однойменну серію, для всіх творів якої характерний мінімалістичний кубічний дизайн. Minecraft належить до ігор з найширшою аудиторією і визнана найпродаванішою відеогрою в історії. Тут є п’ять режимів гри: творчість, виживання, пригода, хардкор і спостерігач. Гравці досліджують блоковий, процедурно згенерований тривимірний світ з практично нескінченною місцевістю і можуть відкривати та видобувати сировину, створювати інструменти та предмети, а також будувати споруди.

Залежно від обраного режиму гри, гравці можуть битися з ворожими мобами, співпрацювати чи змагатися з іншими гравцями в тому ж світі. У Minecraft кожен може створити власний світ, обмежений лише фантазією, розміром та формою. Спільнота гри пропонує багато користувацького контенту: модифікації, сервери, скіни, пакети текстур та користувацькі мапи, що дають нові ігрові механіки та можливості.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Intel HD 4000; Radeon R5 220; GeForce2 MX/MX 400; RADEON 7000 / RADEON VE Family з 512 МБ пам’яті;

процесор — Intel Core i3-3210 3,2 ГГц; AMD A8-7600 APU;

оперативна пам’ять — 1 ГБ;

ОС — Windows XP.

Valorant

Рік випуску: 2020 | Розробник: Riot Games | Сайт гри: playvalorant.com

Valorant — безплатний інтелектуальний шутер від першої особи, в якому 10 людей діляться на дві команди. Матч складається з 25 раундів, для перемоги достатньо виграти в 13. На відміну від тієї ж Counter-Strike, грати треба за персонажів із різними здібностями: стрілянина із футуристичних гармат ефектно поєднується із дронами та вогняними стінами.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Intel HD 3000; GeForce 6800 GT з 1 ГБ пам’яті;

процесор — Intel Core 2 Duo E8400 3 ГГц; AMD Phenom 8750 Triple-Core;

оперативна пам’ять — 4 ГБ;

ОС — Windows 7/8/10 (64-розрядні версії).

Dota 2

Рік випуску: 2013 | Розробник: Valve | Steam



Dota 2 — це командна онлайн гра у жанрі MOBA — стратегія в реальному часі, де гравець контролює тільки одного персонажа в складі однієї з двох протиборчих команд. Ігровий процес будується навколо боротьби двох команд по п’ять героїв, кожен з яких контролюється одним із гравців. Кожна команда має свій табір: у правому верхньому куті мапи розташовується Темна сторона (The Dire), у лівому нижньому — Світла сторона (The Radiant).

Гра проходить у вигляді окремих партій, жодна з попередніх партій не впливає на майбутні. Для участі в партії гравець повинен розпочати пошук доступної гри. Коли на певному сервері набереться 10 гравців приблизно однакового рівня майстерності, партія розпочинається. Dota 2 вважається найглибшою багатокористувацькою стратегією в реальному часі, яка коли-небудь була зроблена, де завжди можна досліджувати нові стратегії чи тактики. Наразі гра є однією із найпопулярніших в Steam.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 6600/ATI Radeon X800 зі 128 МБ пам’яті;

процесор — Intel Pentium 4 3 ГГц / AMD Athlon 64 3200+;

оперативна пам’ять — 1 ГБ;

ОС — Windows XP/Vista/7.

Neverwinter

Рік випуску: 2013 | Розробник: Cryptic Studios | Steam



Neverwinter — це багатокористувацька рольова відеогра, яка працює за моделлю free-to-play (ігри, які надають гравцям безплатний доступ до значної частини їх вмісту). Дія гри пов’язана з містом Невервінтер з серії Dungeons&Dragons. Події розгортаються у долині Драконячої кістки, де гравці відстежують таємничий культ Дракона. Однією з ключових особливостей Neverwinter є The Foundry — редактор, що дозволяє користувачам створювати найрізноманітніший контент: від місій в рамках вже наявного ігрового світу, до нових ізольованих світів.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — NVIDIA GeForce 6800 XT/ATI Radeon X800 GT з 256 МБ пам’яті;

процесор — Windows Core 2 Duo E4400 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+;

оперативна пам’ять — 1 ГБ;

ОС — Windows XP/Vista.

Bulletstorm: Full Clip Edition

Рік випуску: 2017 | Розробники: People Can Fly, Epic Games | Steam



Bulletstorm — відеогра, ураганний шутер від першої особи, виданий Electronic Arts. Спочатку гра вийшла у 2011 році, але потім була перевидана під назвою Bulletstorm: Full Clip Edition у 2017 році. Сюжет гри відбувається у 26 столітті та оповідає про космічного пірата Грейсона Ханта, раніше спецпризначенця. Зіткнувшись зі своїм нечесним екскомандиром, він потрапляє на повну небезпек планету Стігія, звідки намагається втекти разом з товаришами та здійснити помсту. У перевиданні були виправлені помилки оригінальної гри та включені доповнення Gun Sonata і Blood Symphony з додатковими картами для багатокористувацької гри. На думку оглядачів, оновлена версія 2017 року має кращий вигляд за оригінал і при цьому не вимоглива до заліза.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — Radeon HD 6850;

процесор — AMD A8-3850;

оперативна пам’ять — 4 ГБ;

ОС — Windows 7/8/8.1/10 x64.

Stumble Guys

Рік випуску: 2021 | Розробники: Kitka Games | Steam



Stumble Guys — це гра в жанрі королівської битви. Її завантажили близько 200 мільйонів разів. Ця гра дуже схожа на Fall Guys. Правила ті ж: треба раніше за всіх добігти до кінця локації, повної пасток та перешкод. У боротьбі за перше місце хороші всі засоби, тому ворогів можна сміливо лупцювати всім, що попадеться на очі. Плюс кожен персонаж має свої унікальні особливості. Відмінність Stumble Guys у тому, що у грі один з одним змагаються 32 гравці, а в Fall Guys кількість гравців дорівнює 40. З першого раунду до другого проходять 16 гравців, з другого раунду — 8 гравців. І гравець, який виграв фінал в останньому раунді, перемагає у грі.

Мінімальні системні вимоги для гри:

відеокарта — AMD Radeon HD 7750 | NVIDIA Geforce GTX 260;

процесор — Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965;

оперативна пам’ять — 4 ГБ;

ОС — Windows 10, 64-bit.

Hearthstone

Рік випуску: 2014 | Розробники: Blizzard Entertainment | Battle.net



Hearthstone — колекційна карткова онлайн-гра створена по мотивах всесвіту Warcraft, поширюється по моделі free-to-play (ігри, які надають гравцям безплатний доступ до значної частини їх вмісту). Провідними геймдизайнерами були Ерік Додс і Бен Броуд. Головною метою гравця в Hearthstone є збір власної карткової колекції, яка поповнюється шляхом купівлі комплектів карток або отримання їх як нагороди.

У боях гравець бореться проти опонента, його завдання — звести здоров’я героя, що представляє суперника, до нуля. У кожного з героїв на початку бою 30 очок здоров’я та колода з 30 карток. Гравці ходять по черзі. Ця гра є однією із найпопулярніших карткових ігор. Тут на вибір пропонується безліч класів і гігантський каталог карт із властивостями: істотами, магією, ослабленнями, пастками. Завдяки різноманітності режимів та неквапливому геймплею, Hearthstone здатна захопити дуже надовго.

Мінімальні системні вимоги для гри: