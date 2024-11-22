Перші тести "Автомобіль року в Україні 2025": новинки BMW X3, Ineos Grenadier, Ford Puma, Jeep Avenger, Volkswagen Tiguan, Suzuki Swift та інші

Незважаючи на роки повномасштабної війни, ринок нових автомобілів в Україні продовжує існувати та розвиватись. Доказ тому – старт акції “Автомобіль року в Україні 2025” та чимало новинок, що хочуть позмагатись за титул найкращих у своєму класі або в абсолютному заліку. В жовтні 2024 року акція стартувала з перших двох етапів відбору для представників ЗМІ, де загалом було представлено 20 автомобілів. Це не повноцінні тести, але це чудова нагода швидко згадати найбільш цікаві для України автомобільні новинки останнього року. Наприклад…

BMW iX2

Компанія BMW за останній час представила чимало нових автомобілів, проте електричний кросовер BMW iХ2 – безумовно, найбільш епатажний та оригінальний. Накладка-ніздрі з контурним підсвічуванням, короткий хвіст кришки багажника, поєднання матового синьо-фіолетового кольору та чорних глянцевих елементів – ця новинка миттю привертає увагу!

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А електропривід виправдовує очікування: два електродвигуни сумарною потужністю 313 к.с. дарують чудове прискорення. Ще б акумулятор зробити дещо більшим: все ж неповні 65 кВт⋅год за нинішніми часами – це не дуже багато. Але для міських подорожей між фітнес-клубом, торговим центром та робочим офісом цілком вистачить.

BMW M340

Якщо попередня новинка була прикладом епатажу, то оновлений седан BMW M340 – це приклад класики BMW, яку ми всі собі уявляємо. Довгий капот приховує рядну шістку, повний привід налаштований з акцентом на задні колеса, а фірмовий вигин Хофместера все також знаходить собі місце в обрисах скла задніх дверцят.

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Автомобіль BMW M340 звучить, наче грім, а прискорюється – наче та блискавка! Він чудово тримається за дорогу, при цьому не змушуючи страждати ваш хребет (щоправда, тестовий автомобіль був вже на зимових шинах). І взагалі: серед двох десятків тестових автомобілів, саме про BMW M340 журналісти та блогери найчастіше казали як про автомобіль-мрію.

BMW X3

Новинка-епатаж, автомобіль-мрія; а що ж тоді являє собою новий кросовер BMW X3? Все дуже просто – це новий потенційний бестселер.

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За холодною зовнішністю приховано сучасний та якісний салон. Потужності і динаміки вистачає навіть зі звичайним 2-літровим двигуном, що має м’яко-гібридну підтримку. Салон нового BMW X3 залишаєш з робочою посмішкою (як сказав один колега), проте й причин смутку тут не знайдеш – новий BMW X3 має вдалий універсальний характер для всього і для всіх.

Ford Mustang Mach-E GT

Електромобіль Ford Mustang Mach-E GT – це спроба поєднати популярний сьогодні формат купе-подібного кросовера, спортивний стиль та характер імені Mustang, а також повністю електричний привід. Проте ось питання: чи не забагато змішано в одній моделі?

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Для формату SUV-кросовера тут не вистачає кліренсу, для звання Mustang тут не вистачає… Навіть не знаю. Написати, що не вистачає легкості та жвавості у поворотах? Але ж і сучасний Ford Mustang не сказати, що маленьке та легке авто. Написати, що не вистачає динаміки? Але ж Ford Mustang Mach-E GT пропонує 487 кінських сил та 0-100 км/год за 4,4 секунди. Написати, що не вистачає харизми? Ось, напевно саме це!

Я дуже поважаю купе Ford Mustang просто за факт його існування та випуску багато років поспіль – від 1964 року і до сьогодні. Можна довго сперечатись про вдалі або невдалі покоління автомобіля Ford Mustang, але він завжди був самим собою в глобальній автомобільній історії. Але електромобіль Ford Mustang Mach-E, навіть у GT-виконанні, ніяк не може знайти себе та визначитись ким він є – це електромобіль, кросовер, спорт-кар, все разом? Ось і я не можу визначитись зі своєю оцінкою цієї моделі.

Ford Puma

Не очікуючи нічого, раптом від компактного кросовера Ford Puma отримуєш заряд бадьорості. Маленький 1-літровий двигун завдяки гібридній системі видає аж 155 к.с. – про ресурс краще не питати, але потужності як раз вдосталь для поїздок на кожен день. Підвіска по-молодіжному щільна, салон помітно оновлений, а в руках тримаєш майже YOKE-кермо. Виходить фаново!

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Проблема у кросовера Ford Puma глобально лише одна – це стартова ціна від 1,1 млн грн і далі аж до 1,3-1,35 млн грн: дуже дорого! Скажу так: це значно більше, ніж схожі кросовери масових брендів й вже на півкроку до автомобілів преміум-брендів.

Honda CR-V

Нове покоління Honda CR-V намагається стати кращою версією себе. Класичний дизайн та звичні пропорції, зручний та миттєво зрозумілий салон, маса фізичних кнопок та ще більше місця для пасажирів, налаштування підвіски з намаганням знайти баланс між гарним комфортом і легкою керованістю.

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Навіть складно відзначити певну особливість новинки Honda CR-V, проте я все ж спробую і для цього скажу лише одне слово – технологічність. Це стосується як гібридної силової установки під капотом, так і високого рівня оснащення в будь-якій комплектації. Але ціна теж висока.

Honda ZR-V

Одразу про особисте: кросовер Honda ZR-V – один з моїх улюбленців за останній рік. Ось наскільки сумно він виглядає (у дизайнера явно була депресія), ось настільки шикарно він їде.

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Якщо для Honda CR-V ось цей 2-літровйи бензиново-електричний гібрид просто достатній, то для Honda ZR-V він вже навіть дарує якісь натяки на динаміку вище середнього. Шасі на незалежних підвісках налаштовано так, що дарує і комфорт на нерівних дорогах, і радість в поворотах. Але вибір комплектацій обмежений, повного приводу не знайдеш, а цінник чималий.

Ineos Grenadier

Позашляховик Ineos Grenadier – безумовно, один з найбільших цікавих автомобілів у цих заїздах. Дизайн у стилі попереднього Defender, двигуни від BMW, орієнтація на бездоріжжя: цікава суміш, що викликає купу питань від не меншої купи потенційних клієнтів.

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І ось я проїхав невеличкий тестовий маршрут – а питання так і лишились. Наче двигуни від BMW, але супер-потужності немає. А ще немає підніжки та ручки, що полегшує посадку в салон – вони пропонуються лише у якості аксесуарів. Та й подвійні акумулятори з’являються лише при замовленні спеціальної поза-шляхової версії. Стоп, я ж думав, що Ineos Grenadier одразу пропонує орієнтацію на бездоріжжя…

Ось найголовніше питання – про що Ineos Grenadier? Якщо потрібен універсальний добротний позашляховик на кожен день, але щоб на вихідних їздити в поле-ліс та інколи тягати човна на причепі – то існують Toyota Land Cruiser Prado та Mitsubishi Pajero Sport; за менші гроші, з купою дилерів-сервісів по Україні, зі зрозумілим брендом та ліквідністю. Якщо потрібен безлімітний позашляховик для пригод та розваг – то існує Jeep Wrangler; за схожі (або менші гроші), з легендарною історією, а також з можливістю зняти праві задні дверцята та ліву передню половинку даху (або навпаки, якщо вам так захочеться). Де ось в цій системі координат місце для Ineos Grenadier? Зізнаюсь, відповіді я поки не знайшов.

Jeep Avenger

Сподіваюсь, вже скоро розповім про Jeep Avenger в детальному огляді. Але ось перші враження – чудовий, привабливий, яскравий дизайн! Проте чимало зауважень до занадто простих матеріалів салону, роботи гібридної системи, налаштувань підвіски.

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Хоча все ж кросовер Jeep Avenger має право на існування, причому одразу з двох причин. По-перше, завдяки яскравому та оригінальному дизайну, він знайшов можливість виділитись в класі B-SUV з купою однотипних конкурентів. По-друге, завдяки появі Jeep Avenger, бренд Jeep в принципі зміг зайти в цей клас, що дуже популярний в Європі та Україні.

Jeep Wrangler

Позашляховик Jeep Wrangler – це найкращий приклад класики Jeep: характерний та впізнаваний дизайн, безлімітні позашляхові можливості, ретельно опрацьована конструкція (лише знижений ряд 4,0:1 та посилені мости чого варті). Водночас знайшлось місце для пустощів, адже це саме той автомобіль, на якому можна влаштовувати змагання зі швидкості відкручування дверей або даху. А після цього – рушити на літню прогулянку в гори.

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Під капотом встановлено невеличкий 2-літровий турбомотор, завдяки якому чималому автомобілю на диво вистачає потужності. Але не вистачає гарного звуку – напевно, це чи не єдине зауваження до двигуна. А з м’якістю підвіски у версії Rubicon може посперечатись хіба, що здатність автомобіля виляти на дорозі та непомітно для водія відхилятись від курсу. Як багато граней та деталей в цьому Jeep Wrangler! Але ж від того – стає лише цікавіше!

Maxus T60

Є такі автомобілі, про які складно щось розповісти, але вони просто роблять свою роботу. Думаю, саме так можна характеризувати китайський пікап Maxus T60: це не виразний, але реальний робітник за мінімальні гроші.

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В нього є нормальна 2-рядна кабіна та чималий кузов, повний привід та 2-літровий турбодизель під капотом (щоправда, ось тут хочеться трошки додати об’єму та потужності). Все це було очікувано для пікапу такого класу. Але ось, що було незвичним і що можу відзначити окремо – це легкість у кожній дії: легке кермо, легкі перемикання механічної коробки, легкі педалі. Пікап Maxus T60 робить свою роботу і при цьому не змушує напружуватись водія: залік!

MG 4 XPower

Електричний хетчбек MG 4 XPower пропонує неймовірну високу динаміку за неймовірно низьку ціну – ось його ключова перевага. Але в іншому ми маємо просто електромобіль С-класу: звичні розміри та дизайн, звичний простір та оформлення салону. Відверто кажучи, я б хотів побачити більше виразності ззовні та спортивні сидіння всередині.

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Хоча, можливо, електромобіль MG 4 XPower втілює ідею того самого вовка в овечій шкурі? Адже, якщо не помиляюсь, то саме MG 4 X Power є найбільш динамічним (залік 0-100 реально за 3,8 секунди) в цій добірці. Дива електричної мобільності сьогодення!

MINI Cooper SE

Новинки MINI особисто для мене стали одними з найцікавіших під час цих тест-драйвів. Наприклад, новий електромобіль MINI Cooper SE J01 (такі будуть лише електричні) здивував тим, що став більш дорослим у відчуттях. Це не означає, що стало менш цікаво в керуванні – все також швидкі реакції на кермо, все також гарна стабільність на дорозі, все також доволі активні прискорення. Але тепер все це поєдналось з кращим комфортом, неймовірною тишею, гарним сучасним оздобленням салону.

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Схоже, новий електромобіль MINI Cooper SE J01 відкриває новий розділ в історії бренду та закликає нових потенційних покупців. Але не відмовляє попереднім – новий бензиновий MINI вже також представлено і він залишається з нами ще на кілька років точно.

MINI Countryman

Ще однією новинкою MINI став кросовер Countryman нового покоління. Скажу навіть більше – можливо, це найбільш важлива новинка для MINI сьогодні. Адже кросовер MINI Countryman став більшим та сучаснішим; він може залучити ще більше покупців, запропонувавши їм поєднання практичності та привабливого стилю.

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Водночас, навіть базовий MINI Countryman С з невеличким 1,5-літровим 3-цилідровим двигуном під капотом приємно гарчить і намагається швидко їхати. Його підвіска зберігає щільність ходу в поворотах, але не вибиває ваші пломби на поганих дорогах. А величезний круглий дисплей в салоні може миттєво перемикатись між відображення спідометра у ретро-стилі улюбленого годинника вашої бабусі та налаштуваннями з купою кислотних кольорів наче в нічному клубі. Неймовірно весела машина, при цьому доволі практична та стильна.

Mitsubishi L200

Дуже просто: новий Mitsubishi L200 – це лідер серед пікапів такого класу/формату, що зараз доступні на українському ринку. Так, це моє власне, приватне, особисте враження. Але маю одразу кілька причин для підтвердження такої заяви.

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По-перше, новий Mitsubishi L200 став значно більший – це вплинуло як на простір салону, так і на розмір вантажної платформи-кузова. По-друге, автомобіль отримав більш сучасне оснащення для комфорту та безпеки, налаштування підвіски теж стало комфортнішим. Тому цей пікап ще краще відповідає моделі використання, як автомобіля на кожен день. По-третє, зберігся турбодизель та чудовий повний привід; проте навіть тут знайшлось місце для покращення – у вигляді численних налаштувань допоміжних систем для бездоріжжя.

Той випадок, коли автомобіль нічого не втратив, але додав буквально в кожній дрібниці. Щоправда, у ціні також додав.

Mitsubishi Outlander

Ось здається схожа історія: повністю нове покоління Mitsubishi Outlander, нова платформа та двигун, завжди 7-місний салон та повний привід, непоганий комфорт руху, чимало сучасних систем (адаптивні фари, задній клімат-контроль, круговий огляд). Новий Mitsubishi Outlander являє собою абсолютно нормальний кросовер, що буде возити тисячі родин днями і роками.

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Але в цьому класі вже дуже висока конкуренція і для того, щоб виграти змагання за гаманець, вже недостатньо бути просто нормальним автомобілем. Потрібно додавати інші ключові переваги: економічний дизель або гібрид, максимальний перелік оснащення, широкий вибір версій та мінімальний ціновий поріг входу. Насправді новий кросовер Mitsubishi Outlander геть непоганий автомобіль. Просто навколо нього є дуже багато сильних конкурентів, які відтягують на себе увагу і покупців.

Opel Combo

Ось хотів написати, що Opel Combo – це просто Citroen Berlingo з логотипом у вигляді блискавки. Але ж вен Opel Combo знайшов, чим відрізнитись!

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По-перше, характерний дизайн з плоскою вставкою поміж фарами та чорний колір кузова – на диво, виглядає солідно. По-друге, автомобіль був представлений у подовженій версії з трьома рядами сидінь. Нарешті, третє – схоже, що збільшена довжина та колісна база позитивно вплинули на роботу підвіски, позбавивши її зайвих розгойдувань та пробоїв задньої частини.

Peugeot E-2008

Кросовер Peugeot 2008 другого покоління чудово відомий в Україні та продається у нас уже багато років. Але він не припиняє привертати до себе увагу завдяки постійному розвитку: спочатку планове оновлення Peugeot 2008, нещодавно додано гібридну версію, а ось тепер – з’явився оновлений електричний кросовер Peugeot E-2008.

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Що таке Peugeot E-2008? Якщо коротко, то це поєднання оновленого Peugeot 2008 з електричною складовою Citroen e-C4: збільшений акумулятор та потужніший електромотор. Це якщо коротко; а якщо детально – то в майбутньому розповім в окремому огляді.

Suzuki Swift

Новий Suzuki Swift гарно виглядає, але не дуже гарно їде: мало потужності двигуна та багато гумових затягувань CVT-варіатора, чимало шуму та обертів легкого керма. Але також – багато пунктів в переліку оснащення, причому одразу починаючи навіть зі стартової комплектації.

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А ще – справді японський родовід, відомий бренд та модель, доволі адекватна ціна. Підсумовуючи: наче й не пропонуючи нічого особливого, раптом автомобіль Suzuki Swift стає тим героєм, що може вдихнути нове життя в колись популярний В-клас.

Volkswagen Tiguan

Кросовер Volkswagen Tiguan нового покоління – чудовий автомобіль для загальних потреб: комфортний на ходу, сучасний в салоні, гарно оснащений, з потужним та економічним турбодизелем, наявністю повно-приводної версії. Можливо, йому не вистачає виразності ззовні; але це тільки для того, щоб не відволікати увагу від купи переваг всередині.

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Особисто я вважаю новий Volkswagen Tiguan зараз одним з найкращих автомобілів у своєму класі. Але чи вважають так інші члени журі з представників ЗМІ та автомобілісти, що будуть голосувати на сайті акції? З часом побачимо.

Це були лише перші тести для представників ЗМІ, можливість ознайомитись з новинками або згадати вже знайомі автомобілі. Наступний крок – голосування всіх бажаючих авто-фанатів (включаючи і вас, шановні відвідувачі сайту) на офіційному сайті “Автомобіль року в Україні 2025” та визначення десятки фіналістів, які можуть претендувати на перемогу. Фінальний тест та визначення переможців будуть проходити вже на початку 2025 року. Про що, сподіваюсь, зможу розповісти окремо в майбутньому.