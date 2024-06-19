Можна довго сперечатись про дизайн нового BMW X3, але факт – цей кросовер завжди був дуже популярним. Чи стане новий BMW X3 черговим бестселером для компанії? Й що він приготував для того, аби таким стати? Зараз розповім!

Новий BMW X3, який так хоче бути схожим на старші моделі

Зі зміною поколінь (а ми зустрічаємо вже четверте покоління BMW X3), кросовер суттєво додав у габаритах. Довжина збільшилась на 34 мм – тепер це 4 755 мм; ширина зросла на 29 мм й сягнула 1 920 мм; лише висота кузова зменшилась – маємо 1 660 мм, що на 25 мм менше у порівнянні з попередником. Стандартно для нового BMW X3 пропонують 18-дюймові колісні диски, але опційно доступні й більші, аж до 21-дюймових. Заразом доступні кілька кольорів кузова, серед яких передбачено два матових варіанти фарбування.

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Окрім нарощування розмірів, новий BMW X3 також суттєво змінив власний дизайн: бокова лінія підвіконня дещо нагадує BMW XM, у зрізано-пласких колісних арках можна розгледіти натяки на BMW iX, ліхтарі чимось схожі на BMW X5 після рестайлінгу. А ось рішення з невеличкими фарами та похилими лініями всередині фірмових ніздрів – це щось нове для BMW.

Стилістична схожість нового BMW X3 зі старшими моделями помітна і в салоні. Подвійні дисплеї BMW Curved Display (12,3- та 14,9-дюймовий) доповнюються напівпрозорими смугами BMW Interaction Bar, які можуть змінювати колір підсвічування. Вже від запуску автомобіля пропонується два варіанти салонів: звичайний з новим 2-спицевим кермом, та М-салон зі спортивним 3-спицевим.

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Ще про спорт. Так, відтепер спортивні сидіння включено в перелік стандартної комплектації, що обіцяє зручність посадки та надійну фіксацію тіла. При цьому колісна база 2 865 мм обіцяє гарний простір для задніх пасажирів, а збільшення розмірів обіцяє чималий багажник – 570 літрів для бензинової та дизельної версії, або 460 літрів для PHEV-гібрида. До речі, про двигуни…

Техніка: бензин, дизель, PHEV-гібрид

Наразі основу гами нового BMW X3 складають 4-циліндрові мотори, причому всі вони мають гібридний додаток, хоча й у різній формі.

Наприклад, автомобіль BMW X3 20 xDrive оснащено 2-літровим бензиновим двигуном з технологією «м’якого гібрида» (mild-hybrid), який працює з напругою 48 вольтів. Сумарна потужність такого силового агрегату складає 208 к.с., а крутний момент сягає 330 Н•м. Іншим прикладом виступає дизельна версія BMW X3 20d xDrive: поєднання 2-літрового турбодизеля та «м’якого гібрида» обіцяє нам 197 к.с. потужності та 400 Н•м крутного моменту.

Передбачено й більш технологічний гібрид. Йдеться про PHEV-версію BMW X3 30e xDrive, побудовану на основі 2-літрового бензинового двигуна та електромотору, який інтегровано в автоматичну коробку перемикання передач. Сумарна потужність складає 299 к.с., такий гібрид може прискорюватися 0-100 км/год за 6,2 секунди та набирати максимум 215 км/год, причому швидкість до 140 км/год можна набирати лише на електроприводі. Акумулятор ємністю 19,7 кВт•год розташовано позаду (саме через це й зменшений багажник), а його повного заряду має вистачати на запас ходу 81-90 км за правилами циклу WLTP.

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Для всіх європейських версій BMW X3 заявлена безальтернативна трансмісія – повний привод та 8-ступеневий «автомат» Steptronic. Хоча вже зустрічається інформація про версії лише з заднім приводом для ринку США. Напевно, такі потім можуть з’явитись й на інших ринках.

Нарешті, вершиною гами нового BMW X3 виступає єдина 6-циліндрова модифікація, яка стоїть окремо. Тому що це…

А на фінал – спортивний кросовер BMW X3 M50!

Ну яка ж новинка BMW та й без М-версії?! Схоже, саме так подумали керівники BMW і одразу запустили BMW X3 M50 – найпотужнішу версію нового BMW X3.

Під капотом встановлено рядний 6-циліндровий 3-літровий турбомотор, який видає 398 к.с. та 580 Н•м. І наразі це найпотужніший двигун, який використовується в автомобілях лінійки M Performance! Ну й далі все як має бути: збільшені спортивні гальма M Sport та 20-дюймові колісні диски, переналаштована підвіска та повний привод з електронно-керованим заднім диференціалом, вихлопна система з рознесеними подвійними патрубками. Спорт-версія BMW X3 M50 навіть отримала “ніздрі” з власним дизайном – горизонтальні лінії без будь-яких похилих елементів.

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Новий BMW X3 розпочне власну кар’єру вже наприкінці поточного року, причому спочатку на ринках США та Німеччини. Решті країн доведеться зачекати на появу нового BMW X3 до початку 2025 року.

Ось тоді ми й дізнаємося, чи зможе новий кросовер повторити успіх своїх попередників та статисти одним з бестселерів для компанії BMW.