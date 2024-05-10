OpenAI планує анонсувати свій пошуковий продукт на основі штучного інтелекту в понеділок, 13 травня. Втім, дата анонсу ще може змінитися. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Тим самим компанія підвищить ставки в конкурентній боротьбі з пошуковим гігантом Google.

За даними медіа, оголошення може бути приурочене до 14 травня, коли розпочнеться щорічна конференція Google I/O. На ній компанія, як очікується, представить продукти, пов’язані зі штучним інтелектом.

За інформацією ЗМІ, пошуковий продукт OpenAI є розширенням флагманського продукту ChatGPT і дозволяє чат-боту отримувати інформацію напряму з інтернету.

Оглядачі галузі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в мережі, хоча йому важко надавати точну інформацію в режимі реального часу з інтернету.

До слова, в лютому OpenAI завершила угоду, в результаті якої компанія оцінюється у $80 млрд або більше. Йдеться про продаж наявних акцій в межах тендерної пропозиції під керівництвом венчурної фірми Thrive Capital.