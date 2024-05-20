Microsoft анонсувала нову функцію на основі штучного інтелекту для комп’ютерів Copilot+ – Recall. Цей інструмент дозволить швидко та легко знаходити та повертатися до попередніх активностей, документів, чатів тощо.

Як розповідає компанія, комп’ютери Copilot+ організовують інформацію так само, як і ми – на основі зв’язків і асоціацій, унікальних для кожного з наших індивідуальних переживань. Recall дозволить прокручувати хронологічну стрічку, у якій відображатимуться останні відвідані папки, відкриті файли, сторінки у браузері та навіть чати у месенджерах.

Певні дії чи файли відображатимуться у цій хронологічній стрічці за допомогою знімків екрана у той момент, коли ви взаємодіяли з тою чи іншою програмою, файлом, папкою тощо. Далі Recall також пропонуватиме певні взаємодії з цими моментами.

Microsoft також зауважує, що Recall використовує ваш персональний семантичний індекс, створений і повністю збережений на вашому пристрої. Ваші скриншоти та моменти належатимуть лише вам і вони залишаються локально на вашому ПК.

Ви можете видаляти окремі знімки, налаштовувати та видаляти діапазони часу в налаштуваннях або призупиняти в будь-який момент просто за допомогою значка на панелі завдань. Ви також можете фільтрувати програми та вебсайти від збереження.

Проте працюватиме ця функція далеко не на всіх ПК. Для її роботи будуть необхідні комп’ютери Copilot+ із процесорами Snapdragon X від Qualcomm. Також для роботи цієї функції є вимоги щодо пам’яті.

Мінімальний вільний простір у сховищі становить 256 ГБ, із яких 50 ГБ мають бути доступними. Recall зберігатиме 25 ГБ знімків, які відображатимуть файли, дії, вебсайти та інші активності за минулі три місяці. Цей ліміт можна буде збільшити, але якщо його переповнити, то старі знімки автоматично видалятимуться.