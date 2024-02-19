OpenAI завершила угоду, в результаті якої компанія оцінюється у $80 млрд або більше. Це – майже втричі вище, ніж було 10 місяців тому. Про це пише The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, йдеться про продаж наявних акцій в межах так званої тендерної пропозиції під керівництвом венчурної фірми Thrive Capital.

Угода дає змогу співробітникам отримати готівку за свої частки в компанії замість проведення традиційного раунду фінансування.

Нагадаємо, що OpenAI погодилася на подібну угоду на початку минулого року. Венчурні фірми Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz і K2 Global погодилися купити акції OpenAI в межах тендерної пропозиції, оцінивши компанію приблизно в $29 млрд.

Як відомо, інвестори охоче вкладають гроші в компанії, що займаються штучним інтелектом. У січні минулого року Microsoft інвестувала в OpenAI $10 млрд, довівши свої загальні інвестиції в стартап із Сан-Франциско до $13 млрд.

За даними компанії CB Insights, OpenAI зараз є одним з найдорожчих технологічних стартапів у світі, поступаючись лише ByteDance і SpaceX.