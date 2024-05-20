Мобільний застосунок “Резерв+” доступний у маркетах 176 країн. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

“Як і обіцяли, реалізували можливість оновити дані з більшості країн світу. З будь-якої локації. Космічного маркету поки не існує, але якби існував, ми б з цифровою командою Міноборони реалізували б і це”, – написала вона.

Заступниця міністра також уточнила, що за півтори доби після запуску застосунку 246 тис. громадян оновили дані через “Резерв+”. Це у 83 рази більше, ніж через ЦНАП, та “в десятки разів більше”, ніж через ТЦК. Крім того, за цей час зафіксовано 612,199 тис. унікальних авторизацій за пристроєм.

“Ми продовжуємо працювати, щоб усунути всі помилки і зробити застосунок максимально зручним”, – зазначила Катерина Черногоренко.

Наступні функції в “Резерв+”:

військово-обліковий документ з QR-кодом;

рекрутинг – можливість подачі заявки та перегляду доступних вакансій в Збройних Силах.

Нагадаємо, що 18 травня Міністерство оборони України запустило для військовозобов’язаних, призовників та резервістів мобільний застосунок “Резерв+”. Завантажити та спробувати роботу “Резерв+” можна з Google Play та App Store.