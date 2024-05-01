Дуже дивна щодо дизайну персонажів та світу українська візуальна новела Argumentum ad culpam дісталася до релізу. Гра вийшла у Steam.

Argumentum ad culpam – це готична візуальна новела що перенесе вас у дивний світ магії, вічної агонії та надлюдських створінь, що звуть себе трансцендентами. Кожен з них претендує на право герцога Лютедора, чиє життя повільно згасає. Лише вам обирати, чи виконувати волю свого патрона, чи підтримати його ворогів. Система гри базується на битвах розуму. Це битви аргументів, де чаклун може підтримати одну зі сторін, надаючи власні аргументи, таким чином, маніпулюючи ходом боїв задля власної користі.

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Особливості гри: унікальна історія про декадентський світ, що очікує свого ката; чудернацькі персонажі з маніпулятивною логікою; 13 кінцівок, кожна з яких цінна та самодостатня; понад десять фортепіанних треків, виконаних наживо.

У Argumentum ad culpam є українська локалізація та навіть українське озвучення, але через помилку воно з’явиться трохи пізніше з патчем. Вартість гри в Steam – 100 грн.