Наприкінці 90-х телеглядачі у США та всьому світі провели незліченну кількість годин за переглядом культового ситкому «Друзі» / Friends. Цьогоріч йому виповнюється цілих 30 років, але досі можна знайти тих, хто епізод за епізодом знову проживає життя шести молодих людей, які дружать, кохають і будують кар’єру на Манхеттені.

Перша серія ситкому «Друзі» вийшла в ефір 22 вересня 1994 року на американському телеканалі NBC. Загалом світ побачив 10 сезонів і 236 епізодів — на них виросло ціле покоління.

Серіал «Друзі» став феноменом попкультури, улюбленим ситкомом усіх часів та отримав 62 номінації на премію «Еммі». Коли у жовтні 2023 року помер Метью Перрі, який зіграв у ньому роль Чендлера, практично пів світу сприйняло це як особисту втрату.

У чому секрет успіху серіалу, на чому побудований сюжет та як шестеро друзів змогли підкорити серця мільйонів?

Особливості персонажів серіалу

Спершу варто пояснити, що ситком — це ситуативна комедія, в якій діють кілька постійних персонажів у середовищі, що практично не змінюється. Відмінною рисою цього жанру є позакадровий сміх, який записується під час фільмування або накладається окремо.

У центрі сюжету ситкому «Друзі» — троє молодих чоловіків та три жінки. Вони живуть на Манхеттені, ділять квартири з друзями, збираються на диванчику у кав’ярні Central Perk та вчаться жити дорослим життям.

Рейчел Грін

Героїня Дженіфер Еністон — розбещена татова донечка, яка не знала, звідки беруться гроші, поки не втекла з-під вінця. Поселилася у своєї шкільної подруги Моніки та вперше почала працювати та шукати себе.

Моніка Геллер

Героїня Кортні Кокс — молодша сестра Росса, яка була гладкою в дитинстві. Дуже організована, має «пунктик» на чистоті та порядку, любить азартні ігри.

Фібі Буффе

Героїня Лізи Кудров. Дівчина з дивною сім’єю та минулим. Працює масажисткою та виконує екстравагантні пісні, як-то «Смердючий кіт».

Рос Геллер

Герой Девіда Швіммера. Палеонтолог із науковим ступенем доктора філософії. Розлучився із дружиною, яка пішла від нього до іншої жінки. Любить похизуватися своєю роботою, чим дратує оточення:

– Минулого тижня ти думала, що Росс збирається тебе вбити.

– Вибач, але неможливо ж було повірити, що він розповідає таку нудну історію, просто щоб розповісти.

Чендлер Бінг

Герой Метью Перрі. Найкращий друг Роса зі студентських часів, який «жартує, коли йому незручно». Тривалий час працював клерком у відділі статистики, але згодом почав будувати кар’єру у рекламній компанії.

Джої Трібіані

Герой Метта Ле Бланка. Бідний, малоосвічений, наївний актор у постійному пошуку роботи. Джої «не ділиться їжею» та користується успіхом серед жінок.

На розробку персонажів продюсерам знадобилося близько шести місяців. Їх перетасували між акторами й кожен забрав собі героя, який відчувався найближче. Так, наприклад, роль Моніки спершу готували для Дженіфер Еністон, а Рейчел мала зіграти Кортні Кокс.

Перший сезон знімали на студії Warner Bros. у Каліфорнії. Цікаво, що керівники NBC хвилювалися, що інтер’єр зображеної на екрані кав’ярні надто «модний» і просили розмістити серіал у закусочній. Та зрештою погодилися на концепцію кав’ярні.

Фільмування кожного 22-хвилинного епізоду займало шість годин, що вдвічі більше, ніж у більшості записів ситкому. Жива аудиторія була невіддільною частиною серіалу.

Часто ситуації, висвітлені у серіалі, на перший погляд, можуть здатися ідіотизмом. Воно і зрозуміло, інтелектом там міг блиснути хіба що Рос, ба більше — через це він часто ставав об’єктом висміювання.

Однак при детальному аналізі стає зрозуміло, що сценаристи добряче попрацювали над людською психологією. Вони актуалізувати проблеми молодого покоління 90-х і презентували їх із гумором і легкістю.

Ситком став хітом практично одразу — перший сезон подивилися 30,2 млн глядачів, а останній, що вийшов в ефір 22 вересня 1994 року, — 52 млн.

Секрет успіху — кілька факторів

Цільовою аудиторією серіалу «Друзі» продюсери визначили «молодих-дорослих» (young-adults) містян і не прогадали. Сценаристи буквально поцілили у кожну з наболілих їм проблем: дружба, кар’єра, кохання, секс, шлюб, стосунки з батьками та навіть оплата комунальних послуг. Кожен епізод «Друзів» закінчується життєвим уроком.

Загалом культурний вплив під час показу ситкому досліджували багато психологів. Вони визначили, що загалом причин шаленої популярності ситкому декілька:

Актуальність проблем — американці вчилися жити разом із героями й у буденному житті стикалися з аналогічними, часто дріб’язковими, ситуаціями та проблемами;

Емоційна прив’язаність до героїв — глядачі часто асоціювали себе з кимось із персонажів, знаходили у собі їхні риси або вважали їх своїми друзями;

Мода — герої були просто-таки іконами моди 90-х, насамперед Рейчел Грін. Наприклад, стрижку, яку вона носила у перших двох сезонах серіалу, копіювали дівчата у різних країнах світу. Надалі її навіть назвали на честь персонажа. Загалом, що стосується стилю, у «Друзях» продемонстрували найкраще з епохи: блейзери, сукні, денім, водолазки, «батькові» кросівки та шльопанці на платформі;

— Спосіб ігнорувати стрес — занурюючись у 22-хвилинний епізод, глядачі могли втекти від реальності та відчути, як проживають життя героїв;

Культова пісня I’ll be there for you , написана дуетом The Rembrandts спеціально для ситкому. Коли її чуєш, неможливо не згадати «Друзів», а потім ще певний час не можна викинути її з голови.

Також свою роль зіграв ефірний час. З перших серій ситком транслювали о 20:30 — між двома «хітами» NBC — серіалами «Сайнфелд» і «Шаленію від тебе». Популярні сусіди допомогли забезпечити новачку гарний старт.

Лишили відбиток на лаврах ситкому і знамениті гості, які періодично з’являлися у різних епізодах. Там «засвітилися», зокрема, Бред Пітт, Денні де Віто, Крістін Девіс, Алек Болдвін, Вайнона Райдер та безліч інших.

Вплив «Друзів» можна було спостерігати у низці шоу, які виникали після. Наприклад, подібний формат використовували «Як я зустрів вашу маму» та «Теорія великого вибуху». А от кав’ярня Central Perk, одне з головних місць дії серіалу, надихнула на різні наслідування по всьому світу.

Перші відгуки про серіал були неоднозначними, однак ставали дедалі позитивнішими у міру його розвитку. Критики високо оцінили серіал за незмінно гострий текст і хімію між головними акторами. Історії називали «оригінальними та інноваційними», а жарти такими, що «змусять сміятися вголос кілька разів у кожному епізоді».

Доходи від ситкому «Друзі»

Forbes оцінило загальні прибутки «Друзів» з моменту дебюту на телебаченні у 1994 році в $1,4 млрд. З цієї суми майже $816 млн поділили шість зірок — близько $136 млн кожному.

Будучи затиснутим в ефірній сітці між вищезгаданими серіалами, ситком щоночі заробляв $25 млн. Кожен з епізодів набирав по 23 млн глядачів.

Доходи акторів поступово росли зі скромних $22 500 за епізод у першому сезоні до $1 мільйона за серію в останні два роки. Це зробило Еністон, Кокс і Кудроу найбільш високооплачуваними актрисами того часу.