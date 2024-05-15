Українська студія Game Labs анонсувала, що її багатокористувацький шутер A Twisted Path to Renown, який нещодавно отримав сторінку на Steam, вийде у дочасному доступі вже 6 червня.

Розробники кажуть, що гравці можуть очікувати нові крафтові гвинтівки, включно з новим Vanguard ’71, нові військові та бандитські угрупування, переосмислену та реалістичну балістику боєприпасів, оновлені бризки крові, додавання невразливості під час появи й численні загальні покращення гри.

Нові боси також з’являтимуться у випадкових областях по всьому ігровому світу, тож будьте пильні, адже ніколи не знаєш, коли натрапиш на одного з них.

Щоб не пропустити реліз A Twisted Path to Renown, ви можете додати гру до списку бажаного на Steam.

Розробники з Game Labs також розповіли, що у них ще є дуже багато контенту, який готовий у тій чи іншій формі та повинен побачити світ найближчим часом.

Зокрема також ще працюють над режимом Homestead, в якому гравець буде розвивати своє поселення, займатися логістикою, торгівлею тощо.

Загалом у майбутньому на гру чекає ще чимало нових оновлень, а розробники мають перспективи для розвитку гри на роки вперед.