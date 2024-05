LEGO Group анонсувала набір за всесвітом “Володаря перснів”. Він називається The Lord of the Rings: Barad-Dûr та міститиме 5471 деталь, йдеться в повідомленні компанії.

Власникам нового набору LEGO запропонують зібрати культову вежу Барад-дур з Оком Саурона. Але це, звісно, не все – модель складатиметься з чотирьох секцій, тому шанувальники “Володаря перснів” точно не нудьгуватимуть.

У комплекті LEGO будуть мініатюрні фігурки, зокрема Фродо, Сема, Ґолума та Саурона. Крім того, компанія обіцяє, що The Lord of the Rings: Barad-Dûr матиме безліч прихованих фанатських “скарбів” та відсилань до “Володаря перснів”.

Новий набір має вікові обмеження 18+. Його розміри загалом складають 83 × 30 × 45 см. Вартість новинки від LEGO сягає $460, вона буде доступна для замовлення онлайн із 1 червня, а в магазинах з’явиться трохи згодом – із 4 червня.