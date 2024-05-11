Цьогоріч виповнилося 25 років, відколи легендарний фільм «Матриця» вперше вразив світ, змусивши засумніватися у реальності. Перша частина медіафраншизи побачила світ 31 березня 1999 року. Вона спричинила значний суспільний резонанс і здобула статус культової.

«Матриця» — це науково-фантастична стрічка у жанрі кіберпанк. Вона з’явилася на кіноекранах у березні — в сезон, коли студії зазвичай викидають на ринок фільми, від яких не очікується значного прориву. Ба більше, за півтора місяця на горизонті маячило довгоочікуване продовження «Зоряних воєн», що могло серйозно похитнути касові збори «Матриці». Та все ж вона стала справжньою легендою на десятиліття.

До 2021 року це була трилогія — після першого фільму в 1999 році, вийшло ще два у 2003-му, з різницею у 5 місяців. 21 грудня 2021 року на екранах з’явилася четверта частина — «Матриця. Воскресіння», яку критики назвали «рімейком першої» та фільмом «ні про що», тоді як для інших вона стала «одним із найрозкішніше знятих великих творів останнього часу».

Тож з нагоди ювілею культової картини ми вирішили нагадати, як знімали першу «Матрицю», як їй вдалося здійснити революцію у фільмуванні, стати улюбленою для абсолютно різних людей та без перебільшення феноменом у світі кіно.



Як знімали перший фільм «Матриця»

Творцями бойовика стали брати Лоренс та Ендрю Вачовскі (після трансгендерного переходу — сестри Лана та Ліллі).

За задумом, матеріал, над яким вони старанно працювали мав стати коміксом, але зрештою вийшов кіносценарій. Оживити його на екрані взялася студія Warner Brothers, яка, однак, не зовсім розуміла, як організувати процес через велику кількість битв, перестрілок та гонитв.

Тоді брати найняли художника, який намалював розкадрування всього фільму на цілих 600 сторінок і представили його керівництву. Один із братів розповідав історію від сцени до сцени, а інший видавав звукові ефекти.

Схоже, що на кіновиробників така презентація справила враження, адже знімання почалися 14 березня 1998 року і закінчилися через майже 6 місяців, 1 вересня того самого року. Їх левова частина проходила в австралійському Сіднеї, оскільки це було значно дешевше, аніж у Голлівуді.

Мало хто знає, але на роль Нео претендували й інші голлівудські актори, зокрема Вілл Сміт, Бред Пітт, Леонардо ді Капріо та Джонні Депп. Однак вибір із низки причин впав саме на Кіану Рівза.

Перша «Матриця» вразила глядача великою кількістю сцен зі спецефектами — дим і вогонь, бійки, картини похмурого майбутнього, стрибки між хмарочосами. На цьому тлі — круті хлопці у чорних окулярах та шкіряних плащах, поля, на яких вирощують людей, невловна Трініті та нові усвідомлення Нео на межі реальності та фантастики. Загалом витвір Вачовскі вивів кінофантастику на новий рівень.

Основна фішка фільму — уповільнення, так званий bullet time, й ефект куль, що пролітають, розриваючи повітря. Знімання цього епізоду коштували режисерам чималих зусиль і бюджету. Щоб показати 12 секунд хронометражу, команда звернулася до маловідомої на той час анімаційної студії Manex Visual Effects.

Для фільмування сцени фахівці зібрали установку зі 120 камер, що спрацьовували почергово. Тобто те, що ми побачили на екрані — це безліч фотографій, які швидко змінюють одна одну.

Однорідний зелений колір, на тлі якого акторів підвішували на тросах, дозволяв вирізати їхні зображення і накласти на відзнятий раніше фон. Результат — створення ілюзії, ніби камера летить навколо «застиглого» об’єкта. Завдяки технічному прогресу, сьогодні такий фокус вартував би знімальній групі набагато менше часу, але наприкінці 90-х за такі спецефекти мало хто брався.

Не обійшлося на зйомках і без макетів. Наприклад, сцена зіткнення гелікоптера з хмарочосом спершу планувалася як цілком реальна, але врешті її вирішили зробити за допомогою зменшених моделей. Відображення міста у склі та хвилі, що розходяться фасадом від удару, домалювали за допомогою комп’ютерних програм, а вибухи доручили піропатронам, що розривалися у потрібний момент.

Фільм також характерний особливим підходом до світла та кольоровою диференціацією кадрів. Зокрема, всі сцени, що відбуваються у Матриці — віртуальному світі — показані через зелений фільтр, а кадри з реального — через блакитний.

Як розповідав згодом оператор-постановник Білл Поуп, майбутній світ зображали холодним, темним і пронизаним блискавками, тому його освітлення було трохи у синіх відтінках і темним, як пекло.

«Оскільки ми хотіли, щоб реальність «Матриці» була непривабливою, ми запитали себе: «Який найнепривабливіший колір?». Всі погодилися на зелений, тому для цих сцен ми іноді використовували зелені фільтри, і я додавав трохи зеленого в колірний таймінг», — пояснював він.

Самі актори називали період знімання справжнім пеклом, оскільки пережили безліч труднощів. Вони тренувалися і вивчали бойові мистецтва, отримали травми та пройшли справжні випробування.

Наприклад, Кіану Рівз заради сцени з ванною-інкубатором поголив волосся на всьому тілі та схуд на 6 кг, щоб мати реалістичний виснажений вигляд. Зрозуміло, що її знімали останньою.

Цікаво, що з необхідних $60 млн, студія Warner Brothers дала на фільм лише $10 млн — і майже весь цей бюджет Вачовскі спустили на першу сцену, де Трініті розкидала агентів. Але керівництво студії вона настільки вразила, що знімання успішно продовжилося.

Ще один цікавий факт — телефон Nokia 8110, яким користувалися герої протягом усього фільму, став після цього дуже популярним. 2018 року, коли весь світ уже наповну користувався смартфонами, компанія здійснила його перезапуск, додавши кольоровий екран та доступ в інтернет.

У чому феномен кінокартини «Матриця»

«Матриця» — яскравий приклад бойовика, який хочеться передивлятися, щоб щоразу знаходити для себе щось нове. Брати Вачовскі зміксували у ньому свій досвід і те, від чого фанатіли все життя — любов до кіно, коміксів та наукової фантастики. Результат — культурний феномен, не схожий ні на що, який водночас копіює все, що можна.

Успіх «Матриці» спричинив хвилю скандалів — різні люди, від режисерів до пересічних осіб, стверджували, що сценаристи вкрали їхні ідеї. Елементи фільму знаходили в інших творах, наприклад віртуальний світ заміняв реальний в оповіданнях Станіслава Лема або коміксі Гранта Моррісона «Невидимки», а пігулка, що допомагала вирватися зі світу ілюзій, була у фільмі «Згадати все». Таких прикладів багато.

У фільмі зашито глибокі сенси, донині актуальні для людей із різних суспільних прошарків. Як відрізнити примарний світ від реального? Яку таблетку обрати — синю чи червону — триматися за примарну стабільність чи ризикнути? І далі залежати від системи чи нарешті піти проти?

За перший тиждень прокату фільм заробив $37 млн, а загалом — $467 млн. Кар’єра акторів пішла вгору, а брати Вачовскі отримали карт-бланш на завершення трилогії. Фільм забрав чотири статуетки «Оскара»: найкращий монтаж, звук, монтаж звукових ефектів та візуальні ефекти.

Феномен фільму у тому, що він об’єднав «різношерстну» аудиторію, адже змішав низку різних жанрів: нуар, бойовик, кіберпанк. І як же не згадати лінію кохання та глибокий філософський підтекст. Все поєднано стильно й органічно. У синтезі всіх цих чинників, які влучили у свого глядача у потрібному місці та в потрібний час, і закладено успіх «Матриці».

Через 25 років екшн, який назавжди змінив кінематограф і свідомості людей, продовжує утримувати цілу армію фанатів.