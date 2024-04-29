Google звільнив всю команду розробників Python у США, пише Business Today. Згідно з повідомленням, компанія планує найняти дешевшу робочу силу за межами країни, щоб зменшити витрати.

Американська команда Python налічувала до 10 співробітників, які відповідали за нагляд за значною частиною екосистеми Python в Google. Їхня робота включала підтримку стабільної версії Python, оновлення тисяч сторонніх пакетів та розробку перевірки типів.

Тепер, як повідомляється, Google створює нову команду з нуля в Мюнхені (Німеччина).

Раніше також стало відомо, що Google скоротив робочі місця у своїх відділах нерухомості та фінансів. Фінансова директорка Google Рут Порат надіслала співробітникам електронного листа, в якому повідомила, що реструктуризація передбачає розширення присутності компанії в Бангалорі, Мехіко та Дубліні.

Крім того, у січні Google звільнив сотні працівників із різних команд, включаючи інженерні, апаратні та асистентські команди, оскільки компанія нарощує інвестиції та розробляє свої пропозиції у сфері штучного інтелекту.