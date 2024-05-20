Microsoft почне впроваджувати обов’язкову Софтбагатофакторну автентифікацію (MFA) для всіх адміністраторів Azure, повідомляє TechRadar.

Оновлення має з’явитись в липні цього року. Після цього аналогічні зміни відбудуться в CLI, PowerShell та Terraform. Користувачі будуть повідомлені заздалегідь за допомогою електронної пошти.

MFA додає другий рівень автентифікації, окрім пароля, до облікових записів. Зазвичай це тимчасовий код, який генерується інструментом MFA.

Сьогодні MFA вважається галузевим стандартом кібербезпеки та рекомендується клієнтам, оскільки він успішно відбиває переважну більшість кібератак і надзвичайно ускладнює фішинг паролів.

Головний менеджер з продуктів Microsoft Azure, Надж Шахід повідомив, що MFA стане обов’язковою лише для адміністраторів.

Ця політика не пошириться на програми, вебсайти або служби, розміщені в Azure. Політика автентифікації для них, як і раніше, контролюватиметься власниками програм, вебсайтів і служб.