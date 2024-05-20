EQT Group, шведська інвестиційна компанії, хоче купити студію Keywords Studios та пропонує $32,4 за акцію. Загалом угода варта $2,8 мільярда. Про це пише Game Developer.

Як сама компанія підтвердила у листі інвесторам, вони зараз активно обговорюють можливість купівлі з EQT Group. Вони також розповіли, що раніше EQT вже робила чотири пропозиції, які не влаштовували раду директорів та були відхилені, однак нова пропозиція є значно більшою.

“Правління залишається впевненим у стратегії зростання Компанії, спрямованій на створення єдиної справді глобальної платформи, що надає рішення для індустрії відеоігор і розваг, як органічно, так і шляхом придбання, і EQT підтримує цю стратегію. Правління Keywords Studios ретельно оцінило можливу пропозицію разом зі своїми фінансовими консультантами та дійшло висновку, що можлива пропозиція має ціну, яку рада буде рекомендувати акціонерам Keywords Studios”, — йдеться у заяві Keywords.

Keywords Studios є глобальним постачальником послуг для індустрії відеоігор та пропонує послуги з розробки аудіо, виробництва ігор, тестування якості, локалізацію, допомогу з маркетингом та залучення гравців.

Компанія вже встигла попрацювати з понад 70 іншими студіями у 25 країнах та має більше як 12 тисяч працівників по всьому світу. Зокрема вона працювала з такими студіями як Nintendo, NetEase, Take-Two Interactive, Square Enix, Ubisoft, Supercell, Electronic Arts, Riot Games та Tencent.