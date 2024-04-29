Видання AUTOCAR розповідає про те, як новинка Jeep Recon проходить шлях від концепту до серійної моделі – й ось з’являються нові цікаві деталі.

Кілька років тому позашляховик Jeep Recon починався з ідеї поєднання чистого електроприводу та надзвичайних можливостей на бездоріжжі. Тобто, він мав бути як Jeep Wrangler – брутальний дизайн, короткі звиси, пласкі панелі кузова, можливість зняти двері – проте ще в комбінації з електромотором.

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Отже, все починалося з ідеї Jeep Recon як потужного 600-сильного електромобіля. Проте зараз вже не виключається вірогідність появи Jeep Recon у гібридному виконанні – адже платформа STLA Large пропонує таку можливість, й вона буде явно не зайвою для фанатів багатокілометрових подорожей подалі від цивілізації.

Більше деталей стане відомо ближче до дебюту серійної версії позашляховика, який має відбутися наприкінці 2024 року або на самому початку 2025-го.