Tesla продовжує реалізацію плану з використання даних із Китаю для тренування своєї системи безпілотного керування Full Self Driving. У компанії розглядають можливість обробляти їх безпосередньо у Китаї. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі зі справою.

У межах цього плану компанія планує побудувати центри обробки даних у Китаї, де відбуватиметься тренування алгоритмів, необхідних для повної автономності автомобілів. Донедавна Tesla також намагалася отримати дозвіл від китайських регуляторів на передачу даних зі своїх електромобілів у країні.

Якщо компанія все ж вирішить побудувати центри обробки даних, їй доведеться співпрацювати з локальними партнерами. Водночас також повідомляється, що компанія вела перемовини з NVIDIA щодо можливості придбання графічних процесорів. Варто зауважити, що санкції з боку США забороняють NVIDIA та ряду інших компаній продавати свої найсучасніші чипи в Китаї.

Подібні плани особливо активізувалися під час поїздки Ілона Маска до Пекіна минулого місяця. Тоді він зустрічався з прем’єр-міністром Лі Цяном. Два джерела розповіли, що під час цієї зустрічі Маск хотів спростити отримання дозволу на передачу даних з електромобілів із Китаю.

Тоді також обговорювали потенційну можливість відкриття центрів обробки даних, а також вірогідність ліцензування системи Full Self Driving китайськими виробниками електромобілів. Раніше Маск також говорив, що Tesla спілкується з іншими великими автовиробниками щодо можливості ліцензування, але не називав їх.