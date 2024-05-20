Свого часу Citroen DS 1955 року став однієї з автомобільних легенд Франції та ідеологічним засновником окремого преміального бренду DS Automobiles, який сьогодні використовує схожі ідеї при розробці власних моделей: розкіш та комфорт, сучасні технології, вишуканий дизайн.

Схоже, компанія DS Automobiles вже накопичила певний досвід і тепер готова піднятися ще на сходинку вище – створити справжнього наступника автомобіля DS 1955 року. Про це розповідає видання Carscoops.

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Перше і найцікавіше: наступник DS 1955 може виявитись електромобілем – відповідно до сучасних європейських трендів та новаторського духу DS Automobiles. Можна очікувати використання платформи STLA Medium або STLA Large та встановлення акумулятора ємністю 98 кВт⋅год. з прогнозованим запасом ходу до 700 км. Із цього випливає друге: якщо взяти за основу платформу від електричного кросовера Peugeot E-3008, то можна спрогнозувати появу версій з переднім приводом або навіть повним приводом та двома електромоторами сумарною потужністю близько 320 “коней”.

І нарешті третє: раніше зустрічалась інформація про запуск восьми нових електромобілів від концерну Stellantis та компанії DS Automobiles (входить до складу концерну) в проміжку 2024-2026 років. Все має такий вигляд, що наступник культової “Богині” DS 1955 року може буде серед цих автомобілів та з’явитися вже 2025 року – якраз до ювілею оригінальної моделі DS 1955 року.