Garry’s Mod видаляє все, що хоч якось пов’язано з Nintendo. Це робиться на вимогу компанії, повідомляє PC Gamer.

Nintendo добре відома своїми діями із захисту інтелектуальної власності. Раніше цього року компанія подала до суду на розробників емулятора Nintendo Switch Yuzu. Це призвело до негайного припинення підтримки емулятора та виплати $2,4 млн.

Також компанія засудила Гері Боузера до компенсації у $14,5 млн, яку він виплачуватиме до кінця свого життя.

Але ці випадки все ще стосуються ігор Nintendo та її упущеної вигоди. Важко повірити у те, що фанатські моделі персонажів Nintendo у Garry’s Mod могли хоч якось позбавити компанію доходу.

“Чесно кажучи, це цілком справедливо. Це контент Nintendo, і вони самі вирішують, що вони дозволять і не дозволять. Вони не хочуть, щоб ви грали з цими речами в Garry’s Mod – це їхнє рішення, ми повинні поважати це”, – повідомила компанія Facepunch Studios, яка розробила Garry’s Mod.

Безумовно, для Garry’s Mod доступно багато речей, пов’язаних із Nintendo. Пошук “Nintendo” у Garry’s Mod Steam Workshop відкриває 44 сторінки результатів, тоді як “Mario” надає цілих 186 сторінок результатів.

Інші персонажі Nintendo, зокрема Боузер, Зельда, принцеса Піч, Луїджі та Йоші, також відкривають десятки сторінок результатів. Це дійсно багато контенту, тож розробники вирішили попросити допомоги у своїх користувачів.

“Це довгий процес, оскільки у нас є 20 років постійних завантажень, – йдеться в повідомленні. – Якщо ви хочете допомогти нам, видаливши свої завантаження, пов’язані з Nintendo, і більше ніколи їх не завантажувати, це нам дуже допоможе”.

Попри це, серед гравців Garry’s Mod досі є певні сумніви, що запит на видалення дійсно реальний. Дехто критикує команду розробників за те, що вони злякалися, а інші вимагають доказів того, що така вимога справді надходила.