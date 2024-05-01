Попри те, що Alan Wake II є однією з найуспішніших ігор Remedy Entertainment, вона досі не окупила своїх витрат. Про це свідчить фінансовий звіт за перший квартал 2024 року, пише Wccftech.

У ньому компанія повідомила, що Alan Wake 2 станом на лютий цього року продалася накладом у 1,3 мільйона копій, але досі не окупила витрати на розробку та маркетинг, хоча розробники й додали, що до цього недалеко.

Remedy може збільшити продажі гри навіть зараз – випустити гру в Steam, але це малоймовірно тому, що Epic Games фінансувала розробку.

Під час сесії запитань та відповідей Remedy запитали про можливий реліз у Steam, на що розробники відповіли, що реліз в інших магазинах для ПК – це “спекуляція”, яку студія не може зробити.

Як повідомляє GamesIndustry, Tencent підвищив свої інвестиції в розробника Alan Wake II, збільшивши свою частку з 5% до 14%. Китайський конгломерат також співфінансує безплатну кооперативну багатокористувацьку гру Vanguard від Remedy.