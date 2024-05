Інсайдер Dusk Holem стверджує, що Resident Evil 9 вийде в січні 2025 року та зовсім скоро Capcon анонсує її.

Dusk Holem — це авторитетний інсайдер щодо ігор серії Resident Evil. Він давав раніше правдиві повідомлення щодо Resident Evil Village. За його словами, Resident Evil 9 буде представлена «незабаром», а її запуск запланований на січень 2025 року.

Однак, як зазначає інсайдер, це лише дата, на яку орієнтуються розробники, і вона може змінитися. Також він повідомив, що гра перебуває в розробці вже близько 7 років, тобто з 2018 року. Тобто розробка почалась, ще до виходу Village.

I have good news/rumors to deliver on Resident Evil 9. The possible delay I had heard murmurs about can be pushed aside. RE9 should be revealed pretty soon & release next year. If what I heard previously holds true, should be in January. It'll have had about 7 years in dev.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 3, 2024