Розробники емулятора Nintendo Switch із відкритим кодом Yuzu вирішили врегулювати конфлікт із Nintendo в досудовому порядку, погодившись на всі вимоги гіганта та виплативши компенсацію в $2,4 млн, повідомляє Endgadget.

У позові Nintendo стверджувалося, що Tropic Haze (розробники емулятора) порушила положення Закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA), спрямовані зокрема на боротьбу з незаконним використанням авторських прав.

Компанія стверджує, що без розшифровки шифрування Nintendo несанкціоновані копії ігор не можна було б відтворювати на ПК або пристроях Android. Компанія описала Yuzu як програмне забезпечення, призначене передусім для обходу технологічних обмежень.

Окрім виплати Nintendo $2,4 млн, Tropic Haze має назавжди утриматися від діяльності, пов’язаної з пропозицією, маркетингом, розповсюдженням або торгівлею емулятором Yuzu або будь-яким подібним програмним забезпеченням, яке обходить заходи технічного захисту Nintendo.

Tropic Haze також має видалити всі інструменти та криптографічні ключі Nintendo, що використовуються в емуляторі, і передати всі пристрої обходу та модифіковане обладнання компанії. Вона навіть має передати Nintendo вебдомен емулятора.

Беручи до уваги той факт, що американська судова система користується прецедентним правом, розробники Yuzu насправді могли б спробувати відстояти свою правоту в суді, як це колись зробили розробники емулятора Play Station – Bleem!.

Під час судового процесу Bleem! Company проти Sony суддя визнав розробку та продаж емуляторів для запуску програмного забезпечення на інших платформах цілком законним, однак судові витрати змусили компанію припинити свою діяльність, а трохи згодом і взагалі продатися на аукціонах.

Тож, можливо, у Tropic Haze вирішили просто зекономити собі час.