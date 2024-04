Попри звільнення в Telltale Games, які відбулися у вересні-жовтні 2023 р., адвентюра The Wolf Among Us 2 все ще у розробці. Про це сповістив у X/Twetter ігровий журналіст Джефф Кілі, виклавши до того ж нові скриншоти з гри.

Нагадаємо, сиквел The Wolf Among Us, кращої, на думку багатьох гравців та критиків, гри Telltale Games, було анонсовано ще на початку 2022 року. Гра, створенням якої займалися студії LCG Entertainment та AdHoc Studio (заснована колишніми співробітниками Telltale Games), мала вийти на ПК та консолях ще у 2023 році, але…

Спочатку проєкт перевели на Unreal Engine 5 та відклали на 2024 р., а потім стало відомо про звільнення в Telltale Games. Крім того, буквально перед звільненнями в студії Білл Віллінгем, автор оригінального коміксу Fables, на якому заснована гра, перевів свій наробок у статус суспільного надбання, що теоретично могла створити проблеми для The Wolf Among Us 2.

Те, що Джефф Кілі сповістив про продовження роботи над The Wolf Among Us 2, може свідчити про скорий анонс нової дати релізу гри, який відбудеться, наприклад, під час майбутнього Summer Game Fest, запланований на 7 червня 2024 р. Джефф Кілі яка раз і організує цю подію.