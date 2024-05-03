Ubisoft анонсувала дату виходу безплатного кооперативного шутера від першої особи XDefiant. Гра вийде на ПК через Ubisoft Connect, PlayStation 5 та Xbox Series X|S вже 21 травня.

Нагадаємо, що це також буде перша велика гра від Ubisoft, яка отримає українську локалізацію.

На релізі гра матиме такий же контент, як і під час тестування серверів. А саме 5 фракцій – Echelon, Phantoms, Cleaners, Libertad та Dedsec, яку потрібно буде розблокувати або купити.

Також на релізі XDefiant матиме 14 карт: Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Time Square та Zoo.

Також у грі буде 24 одиниць зброї та 44 доповнення до неї.

Серед доступних режимів гри будуть Domination, Hot Shot, Occupy, Escort та Zone Control.

Крім того, на релізі з’явиться тренувальний ранговий режим 4 на 4, який підтримуватиме Domination, Occupy, Escrot та Zone Control.

Перші шість тижнів XDefiant перебуватиме у “до сезонному” стані, після чого, приблизно на початку липня, вийде перший сезон, який додасть нову фракцію Ruby, 3 нових зброї, 3 мапи та бойову перепустку.

Загалом за перший рік буде 4 сезони, з якими у гру додадуть 4 фракції, 12 одиниць зброї та 12 мап.