Із 9 травня підписники Amazon Prime зможуть отримати Fallout 3: Game of the Year Edition безплатно, повідомляє Insider Gaming. Забрати гру можна буде в сервісі Prime Gaming.

Fallout 3 була випущена Bethesda Game Studios у 2008 році, відкривши нове покоління серії, яке повністю переосмислило її ігрову формулу. Це розлютило старих фанатів, але це був крок, який дав Fallout поштовх на масовий ринок. Fallout 3 має найвищий рейтинг серед усіх ігор серії Fallout.

Fallout 3 буде доступна безплатно разом з усіма DLC, які виходили для гри. А саме: