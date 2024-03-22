Акції Reddit під час перших торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли в ціні на 48%. Про це повідомляє Reuters.

Компанія оцінила своє первинне публічне розміщення (IPO) на рівні $34 за акцію. На початку торгів вартість цінних паперів склала $47, а от на момент закриття ціна акцій досягла $50,44.

На думку видання, таке зростання свідчить про те, що апетит інвесторів до первинного публічного розміщення акцій перспективних, але збиткових компаній, можливо, повертається.

Reddit у 2023 році отримав $90,8 млн чистого збитку. Компанія заманила інвесторів, позиціонуючи свій контент як тренувальний майданчик для програм ШІ. Недавно повідомлялося, що платформа уклала відповідну угоду з Google на суму близько $60 млн на рік.

Нагадаємо, що Reddit нарешті провела IPO, до якого готувалася тривалий час. У його межах було розміщено 22 млн акцій та залучено $748 млн. Акції Reddit почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «RDDT».