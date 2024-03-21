Акції Reddit нарешті торгуватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі. Соцмережа оцінила своє первинне публічне розміщення (IPO) на рівні $34 за акцію. Це – верхня межа цільового діапазону.

Загалом йдеться про розміщення 22 млн акцій та залучення $748 млн. Із них майже 15,28 млн акцій на $519,4 млн – це пропозиція Reddit, а 6,72 млн цінних паперів на суму близько $228,6 млн – це продаж із боку існуючих акціонерів платформи.

Уже сьогодні, 21 березня, акції Reddit почнуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «RDDT».

У лютому Reddit Inc. подала до Комісії з цінних паперів і бірж США реєстраційну заяву, в якій описано фінансові показники та бізнес-цілі компанії напередодні IPO.

Із тексту документа стало відомо, що торік Reddit отримав $804 млн доходу, левова частка якого надійшла від реклами. Однак компанія є збитковою – у 2023 році вона отримала $90,8 млн чистого збитку.