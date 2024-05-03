Гарнітуру Vision Pro компанії Apple потенційно можна назвати великим хітом у корпоративному секторі. Про це повідомляє AppleInsider.

Такий висновок можна зробити зі слів CEO технологічного гіганта Тіма Кука в межах телефонного дзвінка за підсумками II фінансового кварталу. Він запевняє, що пристрої придбала половина компаній зі списку Fortune 100.

Продажі гарнітури стартували лише в лютому цього року – новинка від Apple коштує $3500. І хоча інформації щодо продажів Apple Vision Pro поки доволі мало, слова Тіма Кука дають розуміння, що гарнітура зацікавила корпоративний ринок.

Також CEO Apple вражений тим, що корпоративне використання Vision Pro схоже на використання Mac – гарнітуру застосовують для всього. З-поміж іншого, він навів у приклад навчання, охорону здоров’я, центри управління.

Водночас фінансовий директор Apple Лука Маестрі під час дзвінка розповів про деякі сфери застосування Vision Pro на підприємствах. Приміром, йдеться про проєктування авіаційних двигунів в авіакомпанії KLM, командну співпрацю в Porsche та дизайн кухонь в Lowe’s.

До слова, недавно аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що Apple скорочує прогнози поставок Vision Pro на 2024 та 2025 роки через те, що попит на ринку США різко впав. Компанія скоротила прогнозовані поставки на 2024 рік до 400-450 тисяч одиниць з початкових 700-800 тисяч.