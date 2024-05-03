Генеральний директор Amazon Енді Джассі порушив трудове законодавство своєю заявою про непотрібність профспілок у 2022 році, постановив суддя Національної ради з трудових відносин США, повідомляє The Verge.

У рішенні суду приводиться три випадки, коли Джассі негативно висловлювався про профспілки. В інтерв’ю CNBC у квітні 2022 року Джасі сказав, що працівникам краще їх не створювати. Подібні висловлювання Джассі також робив під час заходу DealBook у The New York Times та Технологічного саміту Bloomberg.

“Ми говоримо нашим працівникам, що їм краще не вступати до профспілки з кількох причин, — сказав Джассі на саміті DealBook. — Одна з них полягає в тому, що ми намагаємося наймати людей, яких ми наділяємо повноваженнями, і якщо вони знаходять способи покращити досвід для клієнтів або своїх колег по команді, вони можуть просто піти і зробити це. Знаєте, їм не обов’язково проходити через профспілку”.

У своєму рішенні суддя заявив, що Джасі своїми заявами погрожував працівникам, маючи на увазі, що “якщо вони оберуть профспілку, вони стануть менш впливовими та їм буде важче швидко виконувати свої обов’язки”.

Суддя порекомендував Amazon надалі утриматися від погрозливих заяв щодо профспілок та розмістити на своїх об’єктах оголошення з нагадуванням про права працівників.

Прессекретар Amazon Мері Кейт Параді заявила, що компанія категорично не згодна з рішенням суду та має намір подавати апеляцію.