Reddit уклала угоду з Google про надання свого контенту для навчання моделей штучного інтелекту технологічного гіганта. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, сума контракту з Google, що належить компанії Alphabet, становить близько $60 млн на рік.

Як відомо, Reddit готується до IPO. А угода з Google відображає її прагнення отримати нові доходи на тлі жорсткої конкуренції з боку таких сервісів, як TikTok і Facebook.

Нагадаємо, що недавно про цю угоду повідомив Bloomberg. Тут заявили, що Reddit підписала угоду, яка дозволяє використовувати контент користувачів на платформі для навчання моделі ШІ.

Однак компанію, із якою було підписано контракт, тоді не назвали. Знайома з угодою людина зауважила, що надалі Reddit може брати участь у більшій кількості подібних угод.