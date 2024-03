В Epic Games Store розпочалася нова щотижнева роздача ігор, в якій можна безплатно отримати Deux Ex: Mankind Divided та The Bridge.

Роздача Deus Ex та The Bridge триватиме протягом тижня, до 17:00 наступного четверга, тоді ігри замінять на Call of The Wild: The Angler та Invincible Presents: Atom Eve.

Deus Ex: Mankind Divided – це кіберпанк екшн-RPG, де вибір має тривалі наслідки. Гравець бере на себе роль Адама Дженсена, покращеного кібернетичними імплантами таємного оперативника, який має намір знищити Ілюмінатів, тіньову групу, яка змовляється контролювати майбутнє людства.

The Bridge – це логічна гра-головоломка, яка змушує гравця переглянути свої упередження щодо фізики та перспективи. Керуйте силою тяжіння, щоб змінити стелю на підлогу, мандруючи неможливими архітектурами.