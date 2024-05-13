Генеральний директор OpenAI Сем Альтман переконаний, що iPhone – це найкращий зі створених технологічних продуктів. Таку думку він висловив в інтерв’ю для подкасту All-In, повідомляє Slashdot.

“Особисто я вважаю, що iPhone – це найкращий технологічний продукт, який коли-небудь створювало людство. Це справді чудовий продукт”, – сказав Сем Альтман, говорячи про розвиток технологій.

Водночас гендиректор OpenAI не зміг відповісти на запитання про те, що буде після iPhone.

“Я не знаю. Я маю на увазі, це те, про що я говорив. Він настільки хороший, що для того, щоб вийти за його межі, я думаю, що планка досить висока”, – зазначив Сем Альтман у цьому контексті.

Примітно, що відповідні заяви він робить у той час, як Apple наблизилася до укладання угоди з OpenAI про використання технології ChatGPT в iPhone.

Під час розмови він також висловився щодо штучного інтелекту та музики. За його словами, він запропонував музикантам експеримент, у межах якого вони могли би створити музику для розробки тренувального набору, де модель могла би дізнатися про структуру пісень або хороший біт.

“Я запропонував це музикантам як експеримент, і вони відповіли: “Ну, я не можу заперечувати проти цього з жодних принципових міркувань – і все ж є щось, що мені в цьому не подобається”, – пояснив Сем Альтман.

У зв’язку із цим він згадав нещодавню рекламу iPad Pro, яка розгнівала чимало людей. У ролику, який опублікували 7 травня, гідравлічний прес знищує музичні інструменти, замість яких з’являється сучасний девайс Apple.

Гендиректор OpenAI підкреслив, що він позитивно ставиться до штучного інтелекту, “але є щось прекрасне, на мою думку, в людській творчості та мистецькому самовираженні”.

На його переконання, коли ШІ робить кращою науку, то реакція буде “чудово, вперед”. Але що буде, якщо ШІ займатиметься цим “глибоко прекрасним людським творчим самовираженням”?

“Я думаю, ми повинні зрозуміти – це станеться. Це буде інструмент, який приведе нас до більших творчих висот”, – зазначив Сем Альтман.

Але він радить з’ясувати, як зробити це таким чином, щоб зберегти дух того, про що “ми всі тут піклуємося”.